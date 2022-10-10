Атака фейками після обстрілу. Що говорять росзмі

росіяни лякали українців втечею Зеленського у бункер в Карпатах, однак президент записав відео з подвір'я Банкової

Вранці 10 жовтня росія завдала масованого ракетного удару по українських містах, цілячи в об'єкти критичної інфраструктури, мости та житлові райони у Києві, Львові, Харкові, Дніпрі та інших містах. Внаслідок цих ударів мешканці багатьох районів залишилися без світла та води, а Міносвіти рекомендувало перенести навчання в режим онлайн.

Одночасно з обстрілами російські пропагандистські медіа та Telegram-канали сьогодні поширювали чутки про нібито втечу Володимира Зеленського з Києва, початок наступу з білорусії та знищення геть усієї української інфраструктури. Але це не так. Ми зібрали для вас підбірку фейків, якими намагалися налякати українців.

Фейк 1: Зеленський втік з Києва

російські Telegram-канали почали поширювати дезінформацію про те, що, мовляв, президент України Володимир Зеленський був евакуйований з Києва до бункера у західних областях.

російські фейки

Однак згодом Зеленський записав відеозвернення до українців зі свого робочого місця, на фоні подвір'я Банкової під час повітряної тривоги. Президент підкреслив, що ракетними ударами росіяни прагнуть паніки та хаосу, хочуть знищити нашу енергосистему.

Володимир Зеленський записав відеозвернення з Банкової 10 жовтня

Фейк 2: білоруси і росіяни почали наступ

Другою спробою посіяти паніку була масова поява повідомлень нібито про початок наступу зі сторони білорусії, мовляв, олександр лукашенко оголосив війну. Проте ця інформація також не відповідала дійсності, хоча російські військові залишаються на постійній основі та території білорусії.

У Чернігівській ОВА спростували це:

"Станом на зараз ділянка державного кордону України на території області контрольована. Безліч дзвінків і повідомлень про "запеклі бої". Не розганяйте паніку. Якщо хтось піде — зустрінемо гідно", — заявив начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

Оперативне командування "Північ" також заперечило фейк:

"Проривів чи наступальних дій з боку території білорусі та росії не зафіксовано", - ОК "Північ"

Фейк 3: різка атака по всій лінії фронту

У Telegram-каналах почали поширювати інформацію, про те, що одночасно з ракетними ударами почався наступ рашистів по всій лінії фронту. Водночас Центр протидії дезінформації заперечив ці чутки.

"Центр закликає не піддаватись паніці, слухати поради державних органів та довіряти інформації лише з перевірених джерел", — йдеться у повідомленні.

Фейк 3: знищено всю інфраструктуру

росіяни почали перебільшувати кількість випущених ракет і наслідки уражень, заявляючи, що вся інфраструктура України була знищена. Це не так, влучання справді були в тому числі руйнівні удари по ТЕЦ, але не в такій кількості. Так, за даними прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, пошкоджено 11 важливих інфраструктурних об’єктів у 8 регіонах і місті Києві.

Фейк 4: масова евакуація співробітників посольств

Посольства країн ЄС та США в Києві працюють у штатному режимі. Дипломатичні установи не збираються евакуйовуватися зі столиці в зв’язку із ранковими ракетними обстрілами.

Фейк про евакуацію співробітників посольств

Посольство Німеччини на вул. Богдана Хмельницького зазнало уражень, проте це приміщення не використовувалося для роботи дипломатів. Співробітники у безпеці, про їх евакуацію не йдеться.

Фейк 5: сварка між ОП та Залужним

Після недолугого фейку роспропаганди про те, що Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний нібито носить браслет зі свастикою, сьогодні з'явився новий шедевр. росіяни стверджують, що Офіс президента збирається звинуватити Залужного у тому, що українські міста були незахищеними під час обстрілів. На цей момент єдині, кого звинуватив Зеленський — це росіяни.

Як повідомляв "Телеграф", російська пропаганда намагається зберегти обличчя путіну через наступ ЗСУ. міноборони рф показувало відразу три відео з переміщенням російської техніки на Харківському напрямку.