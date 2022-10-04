Суд в Іспанії ухвалив рішення щодо пропагандиста Шарія

Справу про екстрадицію проросійського блогера з Іспанії в Україну вирішили закрити

Суд в Іспанії вирішив закрити справу про екстрадицію в Україну проросійського блогера Анатолія Шарія, якого затримували там ще у травні на прохання українських спецслужб через підозру у державній зраді. Рішення пояснили тим, що чоловік покинув територію королівства. Про це йдеться у рішенні юридичної інстанції.

"Від української влади надійшло повідомлення про можливе перебування особи, яка розшукується, в Італії", — йдеться у рішенні іспанського суду.

Саме тому було ухвалено рішення припинити нинішній судовий розгляд справи Анатолія Шарія в суді Іспанії. Про своє рішення судді повідомили в Інтерпол, МЗС та Міністерство юстиції Іспанії.

Нагадаємо, у березні цього року влада України офіційно заборонила діяльність "Партії Шарія". У список заборонених потрапила й одіозна "ОПЗЖ". Крім цього, Анатолія Шарія підозрюють відразу за двома статтями Кримінального кодексу України — ст. 111 та ст. 161. Це означає, що йому може загрожувати звинувачення у держзраді, а також порушення рівноправності громадян залежно від їхньої раси, національності, релігії, інвалідності тощо.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в окупованому росіянами Херсоні підірвали автомобіль, всередині якого був зрадник України Дмитро Савлученко — він був активістом "Партії Шарія", а після окупації Херсонщини став на бік росіян.