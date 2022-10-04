Суд в Испании принял решение по пропагандисту Шарию

Дело об экстрадиции пророссийского блогера из Испании в Украину решили закрыть

Суд в Испании решил закрыть дело об экстрадиции в Украину пророссийского блоггера Анатолия Шария, которого задерживали там еще в мае по просьбе украинских спецслужб из-за подозрения в государственной измене. Решения объяснили тем, что мужчина покинул территорию королевства. Об этом говорится в решении юридической инстанции.

"От украинских властей поступило сообщение о возможном пребывании разыскиваемого лица в Италии", — говорится в решении испанского суда.

Именно поэтому было принято решение о прекращении нынешнего судебного разбирательства в деле Анатолия Шария в суде Испании. О своем решении судьи сообщили в Интерпол, МИД и Министерство юстиции Испании.

Напомним, в марте этого года власти Украины официально запретили деятельность "Партии Шария". В список запрещенных попала и одиозная "ОПЗЖ". Кроме этого, Анатолий Шарий подозревается сразу по двум статьям Уголовного кодекса Украины — ст. 111 и ст. 161. Это означает, что ему может грозить обвинение в госизмене, а также нарушении равноправия граждан в зависимости от их расы, национальности, религии, инвалидности и т.п.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в оккупированном россиянами Херсоне взорвали автомобиль, внутри которого был предатель Украины Дмитрий Савлученко — он был активистом "Партии Шария", а после оккупации Херсонщины стал на сторону россиян.