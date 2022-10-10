Зеленський терміново зателефонував Макрону і Шольцю: вже є домовленість

Вже обговорюються заходи у відповідь після атаки на Україну

У понеділок, 10 жовтня, росія провела один із найсерйозніших ракетних обстрілів України з початку повномасштабного вторгнення, — на тлі цього було ухвалено рішення терміново скликати засідання "Великої сімки" (G7). Також європейські країни допоможуть Україні зі зброєю та відновленням.

Про це на своїй сторінці у Твіттер розповів президент України Володимир Зеленський.

"Домовилися з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, який очолює G7, про скликання термінового засідання групи. Заплановано мій виступ, в якому розповім про теракти рф. Також обговорили посилення тиску на росію і допомогу у відновленні пошкодженої інфраструктури", — йдеться у повідомленні президента.

Крім того, він також переговорив із президентом Франції Емманюелем Макроном.

"Обговорили посилення нашої ППО, необхідність жорсткої європейської та міжнародної реакції, посилення тиску на рф. Франція пліч-о-пліч з Україною", — пише президент.

Варто зауважити, що вранці 10 жовтня Україна одразу кілька годин поспіль зазнавала ракетних ударів росії, сильно постраждала енергетична інфраструктура відразу в ряді областей України.

Тривалість тривоги в Україні та місця ударів рф 10 жовтня

Як повідомляв "Телеграф", не обійшлося і без людських жертв внаслідок удару росії.