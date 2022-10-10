Атака фейков после ракетных обстрелов. Что говорят россми

россияне пугали украинцев бегством Зеленского в бункер в Карпатах, однако президент записал видео со двора Банковой

Утром 10 октября россия нанесла массированный ракетный удар по украинским городам, целясь в объекты критической инфраструктуры, мосты и жилые районы в Киеве, Львове, Харькове, Днепре и других городах. В результате этих ударов жители многих районов остались без света и воды, а Минобразования рекомендовало перенести обучение в режим онлайн.

Одновременно с обстрелами российские пропагандистские медиа и Telegram-каналы сегодня распространяли слухи о якобы побеге Владимира Зеленского из Киева, начале наступления из белорусии и уничтожении всей украинской инфраструктуры. Но это не так. Мы собрали для вас подборку фейков, которыми пытались испугать украинцев.

Фейк 1: Зеленский сбежал из Киева

российские Telegram-каналы начали распространять дезинформацию о том, что, мол, президент Украины Владимир Зеленский был эвакуирован из Киева в бункер в западных областях.

русские фейки

Однако впоследствии Зеленский записал видеообращение к украинцам со своего рабочего места, на фоне двора Банковой во время воздушной тревоги. Президент подчеркнул, что ракетными ударами россияне стремятся к панике и хаосу, хотят уничтожить нашу энергосистему.

Владимир Зеленский записал видеообращение с Банковой 10 октября

Фейк 2: белорусы и россияне начали наступление

Второй попыткой посеять панику было массовое появление сообщений якобы о начале наступления со стороны белорусии, мол, александр лукашенко объявил войну. Однако эта информация также не соответствовала действительности, хотя русские военные остаются на постоянной основе и территории белоруссии.

В Черниговской ОВА опровергли это:

"По состоянию на данный момент участок государственной границы Украины на территории области контролируемый. Множество звонков и сообщений о "ожесточенных боях". Не разгоняйте панику. Если кто-то пойдет — встретим достойно", — заявил начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

Оперативное командование "Север" также опровергло фейк:

"Прорывы или наступательные действия со стороны территории белоруссии и россии не зафиксированы", — ОК "Север"

Фейк 3: резкая атака по всей линии фронта

В Telegram-каналах начали распространять информацию о том, что одновременно с ракетными ударами началось наступление россиян по всей линии фронта. В то же время Центр противодействия дезинформации отрицал эти слухи.

"Центр призывает не поддаваться панике, слушать советы государственных органов и доверять информации только из проверенных источников", — говорится в сообщении.

Фейк 3: уничтожена вся инфраструктура

россияне начали преувеличивать количество выпущенных ракет и последствия поражений, заявляя, что вся инфраструктура Украины была уничтожена. Это не так, попадания действительно были, в том числе, разрушительные удары по ТЭЦ, но не в таком количестве. Так, по данным премьер-министра Дениса Шмыгаля, повреждены 11 важных инфраструктурных объектов в 8 регионах и городе Киеве.

Фейк 4: массовая эвакуация сотрудников посольств

Посольства стран ЕС и США работают в штатном режиме. Дипломатические учреждения не собираются эвакуироваться из столицы в связи с утренними ракетными обстрелами.

Фейк об эвакуации сотрудников посольств

Посольство Германии на ул. Богдана Хмельницкого потерпели поражения, однако это помещение не использовалось для работы дипломатов. Сотрудники в безопасности, об их эвакуации речь не идет.

Фейк 5: ссора между ОП и Залужным

После бестолкового фейка роспропаганды о том, что Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный якобы носит браслет со свастикой, сегодня появился новый шедевр. россияне утверждают, что Офис президента намерен обвинить Залужного в том, что украинские города были незащищены во время обстрелов. На данный момент единственные, кого обвинил Зеленский – это россияне.

Как сообщал "Телеграф", российская пропаганда пытается сохранить лицо путина из-за наступления ВСУ. минобороны россии показывало сразу три видео с перемещением российской техники на Харьковском направлении.