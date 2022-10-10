Взрывы в Киеве - россия ударила по центру города, горят машины (фото, видео)

Тревога все еще продолжается

В Киеве прозвучала серия сильных взрывов — россия массированно атаковала Украину ракетам. Предположительно, в результате атаки могут быть пострадавшие — прямо на дороге горят машины.

Взрывы в Шевченковском районе подтвердил городской голова Киева Виталий Кличко. Взрывов было несколько — попадания произошли сразу в нескольких местах. Как сообщили в ГСЧС — есть раненые и погибшие в разных точках ударов.

Также по данным источников в КГГА, взрыв на пересечении улицы Владимирская с бульваром Шевченко — это результат работы ПВО. Видео последствий произошедшего в столице публикуют как официальные лица, так и местные телеграм-каналы.

Также взрывы произошли в Днепре, сообщают о работе ПВО в Николаеве, Одессе. Пролет ракет фиксируют в разных уголках страны — в Украине продолжается масштабная воздушная тревога.

Напомним, россия продолжает атаковать жилую инфраструктуру — в Запорожье несколько ночей продолжаются атаки на многоэтажные дома. В ночь на 10 октября снова попали в центр города — один из подъездов пятиэтажки "сложился". В результате атаки есть погибший.