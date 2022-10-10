Зеленский срочно созвонился с Макроном и Шольцем: уже есть договоренность

Уже обсуждаются ответные меры после атаки на Украину

В понедельник, 10 октября, россия провела один из серьезнейших ракетных обстрелов Украины с начала полномасштабного вторжения, — на фоне этого было принято решение срочно созвать заседание "Большой семерки" (G7). Также европейские страны помогут Украине с оружием и восстановлением.

Об этом на своей странице в Твиттер рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

"Договорились с канцлером Германии Олафом Шольцем, который возглавляет G7, о созыве срочного заседания группы. Запланировано мое выступление, в котором расскажу про теракты россии. Также обсудили усиление давления на рф и помощь в восстановлении поврежденной инфраструктуры", — говорится в сообщении президента.

Кроме того, он также переговорил с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

"Обсудили ужесточение нашей ПВО, необходимость жесткой европейской и международной реакции, усиление давления на РФ. Франция бок о бок из Украины", — пишет президент.

Стоит заметить, что утром 10 октября Украина сразу несколько часов кряду подвергалась ракетным ударам россии, — сильно пострадала энергетическая инфраструктура сразу в ряде областей Украины.

Длительность тревоги в Украине и места ударов рф 10 октября

Как сообщал "Телеграф", не обошлось и без человеческих жертв в результате удара рф.