Зеленский срочно созвонился с Макроном и Шольцем: уже есть договоренность
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Уже обсуждаются ответные меры после атаки на Украину
В понедельник, 10 октября, россия провела один из серьезнейших ракетных обстрелов Украины с начала полномасштабного вторжения, — на фоне этого было принято решение срочно созвать заседание "Большой семерки" (G7). Также европейские страны помогут Украине с оружием и восстановлением.
Об этом на своей странице в Твиттер рассказал президент Украины Владимир Зеленский.
"Договорились с канцлером Германии Олафом Шольцем, который возглавляет G7, о созыве срочного заседания группы. Запланировано мое выступление, в котором расскажу про теракты россии. Также обсудили усиление давления на рф и помощь в восстановлении поврежденной инфраструктуры", — говорится в сообщении президента.
Кроме того, он также переговорил с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
"Обсудили ужесточение нашей ПВО, необходимость жесткой европейской и международной реакции, усиление давления на РФ. Франция бок о бок из Украины", — пишет президент.
Стоит заметить, что утром 10 октября Украина сразу несколько часов кряду подвергалась ракетным ударам россии, — сильно пострадала энергетическая инфраструктура сразу в ряде областей Украины.
Как сообщал "Телеграф", не обошлось и без человеческих жертв в результате удара рф.