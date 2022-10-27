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Війна — день 246: жорстокі бої на Донбасі, обстріли міст України ракетами та дронами продовжуються

Автор
Дмитро Іщенко Дмитро Іщенко
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Повномасштабна війна триває 246 днів
Повномасштабна війна триває 246 днів. Фото Телеграф

Оперативно про головне 27 жовтня

Повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну триває 246 днів. Окупанти продовжують запускати українськими містами ракети і дрони-камікадзе. На фронтах також йдуть важкі бої, зокрема, жорстокі бої продовжуються на Донеччині — на Бахмутському напрямку та в районі Авдіївки.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 27 жовтня, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням .

00:00 Над Дніпропетровською областю ППО заздалегідь знищила ракету Х-59.

Нагадаємо, інформація за 24 жовтня доступна у трансляції: "Війна — день 243: ЗСУ прориваються на Херсонщині, а окупанти готуються до вуличних боїв".

З інформацією за 25 жовтня можна ознайомитись у матеріалі: "Війна — день 244: ЗСУ стримують окупантів на Донбасі та місцями самі наступають".

Про те, що відбувалося 26 жовтня, читайте у зведенні: "Війна — день 245: через атаки росії на міста знову гинуть мирні українці, ЗСУ звільняють Харківщину".

Теги:
#Україна #Росія #Війна