Війна — день 244: ЗСУ стримують окупантів на Донбасі і місцями самі наступають

Оперативно про головне 25 жовтня

Повномасштабне вторгнення росії в Україну триває вже 244 дні. Окупанти продовжують тероризувати українські міста атаками ракет та дронів-камікадзе. На Донбасі тривають важкі бої, на низці ділянок фронту російські війська намагаються переходити в наступ, проте без значних успіхів. Водночас, користуючись зосередженістю окупантів на інших ділянках фронту, ЗСУ звільняють населені пункти у Донецькій та Луганській областях.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 24 жовтня, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Повідомляється про сильний вибух та пожежу в окупованому Луганську.

МАГАТЕ готується найближчими днями проінспектувати два ядерні об’єкти в Україні на тлі заяв росії про нібито розробку Україною "брудної бомби", заявив гендиректор організації Рафаель Гроссі.

Нагадаємо, інформація за 22 жовтня доступна у трансляції: "Війна — день 241: окупанти знову накрили Україну ракетами, поки ЗСУ просуваються вглиб фронту" .

З інформацією за 23 жовтня можна ознайомитись у матеріалі: "Війна — день 242: окупанти тікають із Херсонщини, але продовжують терор дронами та ракетами" .

Про те, що відбувалося 24 жовтня, читайте у зведенні: "Війна — день 243: ЗСУ прориваються на Херсонщині, а окупанти готуються до вуличних боїв".