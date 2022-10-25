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Потужний вибух у Мелітополі пролунав біля відділення ФСБ: усі деталі, фото та відео

Автор
Юлія Рейтер Юлія Рейтер
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Фото з місця події Новина оновлена 25 жовтня 2022, 09:55
Фото з місця події

Біля відділення російської окупаційної ФСБ у Мелітополі стався вибух. Попередньо, автомобіля.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров у своєму Telegram-каналі. За його словами, вибух стався поряд із будівлею, в якій знаходиться штаб гауляйтера Запорізької області і колаборанта Євгена Балицького.

Член Громадської палати росії Олександр Малькевич у свою чергу повідомив, що біля будівлі телецентру підірвали начинену вибухівкою машину. За його інформацією, потужність становила 1.5-2 кг у тротиловому еквіваленті.

У мережі публікують фотографії та відео з місця подій.

Новина оновлюється…

Теги:
#Україна #Росія #Запорізька область #Війна #Мелітополь #Окупація