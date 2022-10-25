Поплатилися за "тіктоки": ЗСУ рознесли базу "кадировців" Херсоном

Окупанти зазнали тяжких втрат

Російські війська продовжують зазнавати тяжких втрат у боях проти української армії. Зокрема з’явилася інформація про те, що неподалік Херсона було знищено базу окупантів, а в результаті удару загинуло понад 40 солдатів.

Як повідомив у своєму телеграм-каналі український блогер і полковник ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц), на зазначеній базі розташовувалися підрозділи, які приїхали в Україну з Чечні.

За його інформацією, попередньо відомо, що близько 40 окупантів загинули на місці, а ще близько 60 отримали поранення, за іншими даними втрати можуть бути ще вищими.

З етичних міркувань ми не публікуватимемо відео, зняте "кадировцями" після прильоту по їхній базі, проте охочі можуть з ним ознайомитись у телеграм-каналі Штефана.

В інших телеграм-каналах також з’явилася інформація, що окупанти за своєю старою традицією почали знімати відео для соцмереж, чим видали своє місце розташування та отримали "подарунок".

Водночас блогер і офіцер армії Ізраїлю Ігаль Левін повідомив, що імовірно йдеться про село Каїри, яке розташоване на північ від Каховки на лівому березі Дніпра.

Нагадаємо, що в Україні "кадировці" отримали прізвисько "тікток-військ" за те, що часто публікують безглузді відео в мережі. Наприклад, вони вже воювали з соснами та захоплювали в полон бездомного у Маріуполі.

Однак крім зйомок відео для соцмереж вони також відомі тим, що виступають у ролі заготівель, стріляючи в спину військам путіна, що виявляють "недостатньо хоробрості" для війни на фронті.