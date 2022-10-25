Поплатились за "тиктоки": ВСУ разнесли базу "кадыровцев" под Херсоном

Оккупанты понесли тяжелые потери

Российские войска продолжают нести тяжелые потери в боях против украинской армии. В частности появилась информация о том, что неподалеку от Херсона была уничтожена база оккупантов, а в результате удара погибло более 40 солдат.

Как сообщил в своем телеграм-канале украинский блогер и полковник ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц), на указанной базе располагались подразделения, приехавшие в Украину из Чечни.

По его информации, предварительно известно, что около 40 оккупантов погибли на месте, а еще около 60 получили ранения, по другим данным потери могут быть еще выше.

Из этических соображений мы не будем публиковать видео, снятое "кадыровцами" после прилета по их базе, однако желающие могут с ним ознакомиться в телеграм-канале Штефана.

В других телеграм-каналах также появилась информация, что оккупанты по своей старой традиции начали снимать видео для соцсетей, чем выдали свое месторасположение и получили "подарок".

Вместе с тем блогер и офицер армии Израиля Игаль Левин сообщил, что предположительно речь идет о селе Каиры, которое расположено севернее Каховки на левом берегу Днепра.

Напомним, что в Украине "кадыровцы" получили кличку "тикток-войск" за то, что часто публикуют нелепые видео в сети. Например, они уже воевали с соснами и захватывали в плен бездомного в Мариуполе

Однако помимо съемок видео для соцсетей они также известны тем, что выступают в роли заградотрядов, стреляя в спину войскам путина, проявляющим "недостаточно храбрости" для войны на фронте.