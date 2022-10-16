Окупанти можуть "посипатися": генерал розповів про співвідношення втрат України та росію на війні
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Окупаційні війська на півдні опинилися у тяжкій ситуації
Окупанти зазнають величезних втрат у боях проти ЗСУ, а місцями співвідношення втрат підходить до критичних показників.
Про це розповів командувач ОК "Південь" генерал-майор Андрій Ковальчук, слова якого наводить заступниця міністра оборони України Ганна Маляр у своєму Фейсбуку.
"Андрій Трохимович розказав цікаві факти про деморалізацію підрозділів ворога на півдні та про зростаючі втрати ворога. Співвідношення втрат приблизно 1 до 6,5. За його словами — критична межа співвідношення втрат — 1 до 8, після якої армія противника буде психологічно "сипатись", — написала вона.
Маляр зазначила, що за словами командувача на півдні України війська противника опинилися у складній ситуації. Водночас генерал додав, що зараз не варто розслаблятися, а навпаки, варто зібрати всі сили, щоб видавити окупантів з української землі.
Як повідомлялося раніше, політолог Ігор Ейдман заявив, що повернення Херсона під контроль ЗСУ стане переломним моментом у війні росії проти України і зможе серйозно підкосити настрої простих росіян.