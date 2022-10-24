Війна — день 243: ЗСУ прориваються на Херсонщині, а окупанти готуються до вуличних боїв

Оперативно про головне 24 жовтня

Повномасштабне вторгнення росії в Україну триває вже 243 дні. Окупанти продовжують евакуювати мирних жителів з Херсона та готувати місто до вуличних боїв, доки ВСУ підходять все ближче до облцентру, при цьому росіяни повідомляють, що українські війська також почали рух на Луганському напрямку. Разом з тим, не виключено, що росіяни можуть влаштувати масштабний вибух на Каховській ГЕС або навіть вдатися до використання одного з різновидів ядерної зброї — "брудної бомби".

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 24 жовтня, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

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Нагадаємо, інформація за 21 жовтня доступна у трансляції: "Війна — день 240: в Україні масові відключення світла, колаборанти біжать із Херсонщини"

З інформацією за 22 жовтня можна ознайомитись у матеріалі: "Війна — день 241: окупанти знову накрили Україну ракетами, доки ЗСУ просуваються вглиб фронту"

Про те, що відбувалося 23 жовтня, читайте у зведенні: "Війна — день 242: окупанти біжать із Херсонщини, але продовжують терор дронами та ракетами".