Нова Каховка під ударом: окупанти заявили про обстріл ГЕС (відео)

Звинуватити в усьому ЗСУ вони планували давно

Після тривалих обговорень інформації щодо того, що Каховська ГЕС може бути підірвана, у понеділок, 24 жовтня, стало відомо, що Збройні сили України нібито цю електростанцію обстріляли. Також у мережі пубілкують відео поблизу місця події.

Про це повідомляють російські пропагандистські Telegram-канали та ЗМІ. Як зазначається, українські війська нібито обстріляли Нову Каховку Херсонської області з ракетного комплексу "Вільха" та HIMARS, і три з 19 снарядів влучили по ГЕС.

Вони також зазначили, що електростанція продовжує працювати. Критичних руйнувань там немає.

Відео обстрілів

Слід зазначити, що Каховська ГЕС знаходиться в понад 60 км від Херсона і може бути підірвана росіянами, якщо вони захочуть призупинити наступ українських військ на місто. У розвідці вважають, що така ситуація цілком можлива, але навряд чи росіяни створять масштабні руйнування, адже це вплине на них самих на окупованій частині лівого берега.

Однак, хоч це і не надто сильно зупинить наступ Збройних сил України, все одно викличе серйозні наслідки. Зокрема, вибухи на Каховській ГЕС можуть сильно вплинути на роботу Запорізької АЕС.

Каховська ГЕС на карті України

Як повідомляв "Телеграф" раніше, в Інституті вивчення війни розповіли, чи справді російські окупанти готуються підірвати Каховську ГЕС і звинуватити в цьому ЗСУ. Вони також зазначили, до яких наслідків це призведе.