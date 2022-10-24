Нова Каховка під ударом: окупанти заявили про обстріл ГЕС (відео)
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Звинуватити в усьому ЗСУ вони планували давно
Після тривалих обговорень інформації щодо того, що Каховська ГЕС може бути підірвана, у понеділок, 24 жовтня, стало відомо, що Збройні сили України нібито цю електростанцію обстріляли. Також у мережі пубілкують відео поблизу місця події.
Про це повідомляють російські пропагандистські Telegram-канали та ЗМІ. Як зазначається, українські війська нібито обстріляли Нову Каховку Херсонської області з ракетного комплексу "Вільха" та HIMARS, і три з 19 снарядів влучили по ГЕС.
Вони також зазначили, що електростанція продовжує працювати. Критичних руйнувань там немає.
Слід зазначити, що Каховська ГЕС знаходиться в понад 60 км від Херсона і може бути підірвана росіянами, якщо вони захочуть призупинити наступ українських військ на місто. У розвідці вважають, що така ситуація цілком можлива, але навряд чи росіяни створять масштабні руйнування, адже це вплине на них самих на окупованій частині лівого берега.
Однак, хоч це і не надто сильно зупинить наступ Збройних сил України, все одно викличе серйозні наслідки. Зокрема, вибухи на Каховській ГЕС можуть сильно вплинути на роботу Запорізької АЕС.
Як повідомляв "Телеграф" раніше, в Інституті вивчення війни розповіли, чи справді російські окупанти готуються підірвати Каховську ГЕС і звинуватити в цьому ЗСУ. Вони також зазначили, до яких наслідків це призведе.