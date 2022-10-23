шойгу лякає європейських міністрів "брудною бомбою": в Україні дали відповідь

росія знову почала лякати Європу ядерною зброєю

Російський міністр оборони сергій шойгу в неділю, 23 жовтня, провів телефонні розмови з міністрами оборони Франції Себастьяном Лекорню, Великої Британії Беном Уоллесом та Туреччини Хулусі Акаром, під час яких заявив, що нібито Україна хоче підірвати "брудну бомбу".

Як повідомляє Медуза, шойгу обдзвонює своїх колег по всьому світу, щоб повідомити про цю новину. При цьому, за його словами, метою підриву нібито є спроба звинуватити в цьому росію, а сама бомба вже практично готова.

На цю новину вже відреагував глава МЗС Дмитро Кулеба. За його словами, ці заяви абсурдні, оскільки Україна прихильна до положень договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ), а тому не має "брудних бомб" і не планує їх мати.

Також він наголосив, що росіяни часто звинувачують інших у тому, що планують зробити самі.

Водночас у своєму відеозверненні цієї теми торкнувся і президент України Володимир Зеленський, який наголосив, що застосувати ядерну зброю у цій частині Європи може хотіти лише начальник шойгу.

Зеленський зазначив, що всі чудово розуміють, хто є "джерелом усього брудного", що відбувається у цій війні. Він нагадав, що всюди, куди приходить росія залишаються численні могили, тортури та зруйновані міста та села.

"І якщо хтось може застосувати ядерну зброю в нашій частині Європи, то це лише один суб’єкт — і цей суб’єкт якраз і наказав товаришу Шойгу кудись там дзвонити", — сказав він і закликав світ відреагувати максимально жорстко та превентивно, щоб росія побачила, що світ не закриватиме на це очі.

Нагадаємо, "брудною бомбою" називається різновид ядерної зброї, суть якої зводиться до розкидання радіоактивних матеріалів на великій площі. Ефект від такого вибуху може бути порівнянним з аварією на атомній електростанції, а яскравим прикладом була катастрофа на ЧАЕС.

Нагадаємо, колишній глава ЦРУ Девід Петреус раніше припустив, що у випадку, якщо Росія здійснить "шокуючі та жахливі" дії сили країн НАТО можуть втрутитися у війну. При цьому, швидше за все, вони в цьому випадку діятимуть як багатонаціональна сила на чолі зі Сполученими Штатами, а не армією Альянсу.