США можуть втрутитися у війну росії проти України: ексглава ЦРУ назвав умову

Захід може відправити війська в Україну

Війська НАТО, очолювані США, можуть безпосередньо втрутитися у війну росії проти України як багатонаціональний контингент, а не як армія Альянсу.

Як розповів колишній глава ЦРУ Девід Петреус в інтерв’ю французькому виданню L’express, це буде можливо в тому випадку, якщо кремль здійснить "шокуючі та жахливі" дії.

Петреус не став уточнювати, які саме дії на Заході розцінюватимуть, як "шокуючі та жахливі", але не виключав, що росія ризикне їх вчинити.

При цьому він зазначив, що в такому разі Захід міг би відреагувати, але не як армія НАТО, а як багатонаціональна сила на чолі зі Сполученими Штатами.

Втім, Петреус вважає, що нині російські війська поступаються українською, а російський диктатор володимир путін перебуває у важкому становищі, тож йому невигідно йти на серйозну ескалацію конфлікту.

Як повідомлялося раніше, у США раніше висловлювалися припущення про те, що Вашингтон може вдатися до рішучих дій у разі, якщо росія задіяє ядерну зброю. При цьому варіанти відповіді висловлювалися різні, від знищення російських баз у Криму та чорноморського флоту аж до безпосередньої ліквідації путіна.