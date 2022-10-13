У США допускають вбивство путіна у разі ядерного удару по Україні: подробиці

За словами Болтона, путіна може очікувати доля іранського генерала Сулеймані

Небезпека ядерної загрози для України, про яку нещодавно висловився президент США Джо Байден, залишається топтемою інформаційного порядку денного. На думку колишнього радника президента США з нацбезпеки Джона Болтона, у разі реалізації цього сценарію американська сторона може піти на фізичну ліквідацію путіна.

Таку думку він висловив телеканалу LBC, коментуючи загрозу застосування ядерної зброї росією. Болтон заявив, що у разі натискання "кнопки" путін "підпише собі передсмертну записку". Більше того, ексрадник натякнув на можливе вбивство агресора, як це було з іранським генералом Касемом Сулеймані.

Так, Болтон не виключає можливості ядерного удару путіним по Україні, якщо російські війська зазнають краху і агресор виявиться справді в жахливому політичному становищі всередині своєї країни. Політик запевнив, що США притягнуть до відповідальності кожного, хто використовує ядерну зброю, буде це Іран, Північна Корея, росія або Китай.

Крім того, Болтон згадав історію з Сулеймані, мовляв, як вчиняють із тими, хто становить загрозу для Вашингтона. Іранський генерал Касем Сулеймані 3 січня 2020 року був ліквідований унаслідок цільового авіаудару американських ВПС.

Варто зазначити, що рф заборонила Болтону в’їзд на їх територію. Російські пропагандисти неодноразово жорстко відгукувалися на адресу американського ексрадника, а на недавні заяви реагував прессекретар російського президента дмитро пєсков. Він сказав, що безпека путіна забезпечується на належному рівні та враховує всі загрози.

Багато країн, у тому числі ЄС, неодноразово висловлювалися, що гарантують підтримку Україні у разі ядерної атаки з боку росії. Однак французький лідер Еммануель Макрон не тільки має намір продовжувати спілкування з агресором, а й неоднозначно висловився про те, чи реагуватиме Франція у відповідь на ядерний удар путіна.