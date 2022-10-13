Макрон зробив радісну для кремля заяву: основне з інтерв’ю президента Франції

Президент багато говорив про міжнародну політику, не забувши згадати білорусь.

Французький президент Еммануель Макрон дав велике інтерв’ю місцевому телеканалу "Франція2". У ньому зупинився на кількох політичних моментах, окрім обіцянки дати Україні більше артилерії та систем ППО.

"Телеграф" зібрав основне із тем, які французький лідер згадав в інтерв’ю. Серед іншого Макрон заявив, що продовжить спілкування з володимиром путіним.

"Коли буде необхідно, я говоритиму з ним", — заявив Макрон, зазначивши, що настане момент, коли за стіл переговорів доведеться сісти не лише Україні та росії, а й усім зацікавленим сторонам. Французький президент вважає, що коли намагаються збудувати світ — треба розмовляти.

Також Макрон прокоментував можливі заходи Франції у відповідь на ядерний удар росії по Україні. Він зазначив, що і росія, і Франція мають ядерну зброю. "Наша доктрина хоче, щоб ми уникали будь-якої ескалації конфлікту. Він не повинен розширюватись ні географічно, ні вертикально, наприклад, за рахунок хімічної зброї", — додав Еммануель Макрон. Балістичний ядерний удар по Україні, на думку французького лідера, не ставить під сумнів фундаментальні інтереси французької нації.

Що ж до менш приємних заяв, то він застеріг олександра лукашенка від війни з Україною, зазначивши, що якщо він зробить це, то вчинить "всупереч пораді свого народу". Також Макрон вкотре закликав до незалежності Європи від російського газу. "Росія зробила газ інструментом війни. Європі потрібен вибух незалежності", — заявив він в інтерв’ю.

Раніше "Телеграф" повідомив, що на зустрічі лідерів великої сімки президент України Володимир Зеленський запропонував компромісний варіант вирішення питань з білоруссю — розмістити на кордоні міжнародну місію. Нагадаємо, Україна висловилася про переговорний процес із росією — наша країна готова говорити, але вже з іншим російським президентом.