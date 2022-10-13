Генасамблея ООН, нові обстріли та успіхи ЗСУ: 5 новин, які ви могли проспати

Зібрали останні новини, які могли пройти повз вас

На ранок четверга, 13 жовтня, не обійшлося без нових атак агресора, проте є і багато втішних новин для українців.

"Телеграф" коротко зібрав до купи головні новини вечора та ночі.

Нічні атаки

Вночі був масований обстріл Миколаєва, стався приліт у п'ятиповерхівку, два верхні поверхи зруйновані вщент, решта — під завалами.

Під ранок Київську область атакували іранськими дронами-камікадзе, були удари по об‘єктах критичної інфраструктури в одній з громад області.

Крім того, вночі під удар потрапили понад 30 багатоповерхових та приватних будинків в Нікополі, також пошкодили лікарню, дитячий садок, краєзнавчий музей, собор, магазини, ринок, фабрику та пошту. Пошкоджено лінії електропередач та газогони, фахівці їх вже відновлюють. Постраждав один чоловік.

Також вночі гучно було у Запоріжжі.

Генасамблея ООН

Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй ухвалила резолюцію, яка засуджує незаконну анексію росією території чотирьох областей України. За підтримку резолюції проголосували 143 зі 193 учасників Генасамблеї ООН, 35 країн утрималися, а 5 — проголосували проти.

Генасамблея ООН надіслала чіткий сигнал Москві цим голосуванням, вважає президент США Джо Байден.

"Ставки цього конфлікту очевидні для всіх — і світ надіслав чіткий сигнал у відповідь: росія не може стерти з карти суверенну державу", — підкреслює він.

Допомога Україні

Канада передасть Україні різноманітного військового спорядження на суму понад 47 млн канадських доларів (близько 35 млн доларів США). Канада також надішле ЗСУ 500 тис. комплектів зимового одягу та виділить 2 млн дол на постачання Україні супутникових даних.

Франція найближчим часом передасть шість додаткових гаубиць Caesar, а також зенітні ракети для ППО.

Британія оголосила про передачу Україні ракет AMRAAM для систем протиповітряної оборони NASAMS, — міністр оборони Сполученого Королівства Бен Воллес.

Чехія до 2025 року витратить 500 мільйонів чеських крон (20,3 мільйона євро) на відбудову України, — глава МЗС Чехії Ян Ліпавський.

ЗСУ непереможні

За вчора Повітряні сили ЗСУ знищили п'ять вертольотів Ка-52, 17 безпілотників-камікадзе "Shahed-136" та два "Zala Ланцет".

Що там зараз Кримський міст?

НА супутникових знімках Maxar видно, як триває ремонт залізничного полотна Кримського мосту, а також пошкоджених ділянок автомобільного мосту. Можна побачити транспортні засоби, що їдуть уздовж мосту, а поруч — пором, що перевозить вантажівки через Керченську протоку.

Кримський міст зараз із супутника

Пароми перевозять вантажівки

Оперативно слідкувати за подіями дня з фронту також можете за допомогою нашої онлайн-трансляції — Війна — день 232: Світ підтримав цілісність України, а ЗСУ наступають на Херсонщині.