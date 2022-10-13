Генасамблея ООН проголосувала з приводу "анексії" росією частини України: хто підтримував путіна

"Аннексію" підтримали лише п’ять країн

У Генеральній асамблеї ООН пройшло голосування щодо резолюції, в якій росію засудили за "анексію" чотирьох українських областей.

Як йдеться у повідомленні ООН у Твіттері, 143 зі 193 учасників голосування вимагали дотримуватися територіальної цілісності України та скасувати рішення росії про "приєднання" Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей.

Загалом проти відповідного документа проголосували п’ять країн, серед яких:

Білорусь;

КНДР;

Нікарагуа;

росія;

Сирія

Ще 35 країн вирішили утриматися, а саме:

Алжир;

Вірменія;

Болівія;

Бурунді;

ЦАР;

Китай;

Республіка Конго;

Куба;

Еритрея;

Есватіні;

Ефіопія;

Гвінея;

Гондурас;

Індія;

Казахстан;

Киргизстан;

Лаос;

Лесото;

Малі;

Монголія;

Мозамбік;

Намібія;

Пакистан;

Південна Африка;

Південний Судан;

Шрі-Ланка;

Судан;

Таджикистан;

Таїланд;

Того;

Уганда;

Танзанія;

Узбекистан;

В’єтнам;

Зімбабве.

На це голосування вже відреагував президент України Володимир Зеленський, який подякував усім країнам, які голосували "за".

"Світ сказав своє слово: російська спроба анексії нікчемна і ніколи не буде визнана вільними націями", — написав він у своєму Твіттері та додав, що наша країна неодмінно звільнить усі свої території.

Як повідомлялося раніше, цей документ є відповіддю на рішення російського диктатора володимира путіна оголосити про "приєднання" до росії чотирьох українських областей.

Спочатку його хотіли проголосувати в Раді безпеки ООН, але росія традиційно наклала вето. Після того, як документ потрапив до ГА ООН, російські дипломати наполягали на проведенні таємного голосування, сподіваючись зібрати більше голосів, проте ця ідея не зустріла підтримки.