Генассамлея ООН проголосовала по поводу "аннексии" россией части Украины: кто поддерживал путина

"Аннексию" поддержали лишь пять стран

В Генеральной ассамблее ООН прошло голосование по резолюции, в которой россию осудили за "аннексию" четырех украинских областей.

Как говорится в сообщении ООН в Твиттер, 143 из 193 участников голосования потребовали соблюдать территориальную целостность Украины и отменить решение россии о "присоединении" Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей.

Всего против соответствующего документа проголосовали пять стран, в числе которых:

Беларусь;

КНДР;

Никарагуа;

россия;

Сирия

Еще 35 стран решили воздержаться, а именно:

Алжир;

Армения;

Боливия;

Бурунди;

ЦАР;

Китай;

Республика Конго;

Куба;

Эритрея;

Эсватини;

Эфиопия;

Гвинея;

Гондурас;

Индия;

Казахстан;

Киргизстан;

Лаос;

Лесото;

Мали;

Монголия;

Мозамбик;

Намибия;

Пакистан;

Южная Африка;

Южный Судан;

Шри-Ланка;

Судан;

Таджикистан;

Таиланд;

Того;

Уганда;

Танзания;

Узбекистан;

Вьетнам;

Зимбабве.

На это голосование уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский, который поблагодарил все страны, голосовавшие "за".

"Мир сказал свое слово: российская попытка аннексии ничтожна и никогда не будет признана свободными нациями", — написал он в своем Твиттере и добавил, что наша страна непременно освободит все свои территории.

Как сообщалось ранее, данный документ является ответом на решение российского диктатора владимира путина объявить о "присоединении" к рф четырех украинских областей.

Изначально его хотели проголосовать в Совбезе ООН, но россия традиционно наложила вето. После того как документ попал в ГА ООН, российские дипломаты настаивали на проведении тайного голосования в надежде собрать больше голосов, однако эта идея не встретила поддержки.