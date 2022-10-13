Укр

Генассамлея ООН проголосовала по поводу "аннексии" россией части Украины: кто поддерживал путина

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Автор
ГА ООН
ГА ООН

"Аннексию" поддержали лишь пять стран

В Генеральной ассамблее ООН прошло голосование по резолюции, в которой россию осудили за "аннексию" четырех украинских областей.

Как говорится в сообщении ООН в Твиттер, 143 из 193 участников голосования потребовали соблюдать территориальную целостность Украины и отменить решение россии о "присоединении" Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей.

Всего против соответствующего документа проголосовали пять стран, в числе которых:

  • Беларусь;
  • КНДР;
  • Никарагуа;
  • россия;
  • Сирия

Еще 35 стран решили воздержаться, а именно:

  • Алжир;
  • Армения;
  • Боливия;
  • Бурунди;
  • ЦАР;
  • Китай;
  • Республика Конго;
  • Куба;
  • Эритрея;
  • Эсватини;
  • Эфиопия;
  • Гвинея;
  • Гондурас;
  • Индия;
  • Казахстан;
  • Киргизстан;
  • Лаос;
  • Лесото;
  • Мали;
  • Монголия;
  • Мозамбик;
  • Намибия;
  • Пакистан;
  • Южная Африка;
  • Южный Судан;
  • Шри-Ланка;
  • Судан;
  • Таджикистан;
  • Таиланд;
  • Того;
  • Уганда;
  • Танзания;
  • Узбекистан;
  • Вьетнам;
  • Зимбабве.

На это голосование уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский, который поблагодарил все страны, голосовавшие "за".

"Мир сказал свое слово: российская попытка аннексии ничтожна и никогда не будет признана свободными нациями", — написал он в своем Твиттере и добавил, что наша страна непременно освободит все свои территории.

Как сообщалось ранее, данный документ является ответом на решение российского диктатора владимира путина объявить о "присоединении" к рф четырех украинских областей.

Изначально его хотели проголосовать в Совбезе ООН, но россия традиционно наложила вето. После того как документ попал в ГА ООН, российские дипломаты настаивали на проведении тайного голосования в надежде собрать больше голосов, однако эта идея не встретила поддержки.

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#Украина #Россия #ООН