Генассамлея ООН проголосовала по поводу "аннексии" россией части Украины: кто поддерживал путина
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"Аннексию" поддержали лишь пять стран
В Генеральной ассамблее ООН прошло голосование по резолюции, в которой россию осудили за "аннексию" четырех украинских областей.
Как говорится в сообщении ООН в Твиттер, 143 из 193 участников голосования потребовали соблюдать территориальную целостность Украины и отменить решение россии о "присоединении" Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей.
Всего против соответствующего документа проголосовали пять стран, в числе которых:
- Беларусь;
- КНДР;
- Никарагуа;
- россия;
- Сирия
Еще 35 стран решили воздержаться, а именно:
- Алжир;
- Армения;
- Боливия;
- Бурунди;
- ЦАР;
- Китай;
- Республика Конго;
- Куба;
- Эритрея;
- Эсватини;
- Эфиопия;
- Гвинея;
- Гондурас;
- Индия;
- Казахстан;
- Киргизстан;
- Лаос;
- Лесото;
- Мали;
- Монголия;
- Мозамбик;
- Намибия;
- Пакистан;
- Южная Африка;
- Южный Судан;
- Шри-Ланка;
- Судан;
- Таджикистан;
- Таиланд;
- Того;
- Уганда;
- Танзания;
- Узбекистан;
- Вьетнам;
- Зимбабве.
На это голосование уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский, который поблагодарил все страны, голосовавшие "за".
"Мир сказал свое слово: российская попытка аннексии ничтожна и никогда не будет признана свободными нациями", — написал он в своем Твиттере и добавил, что наша страна непременно освободит все свои территории.
Как сообщалось ранее, данный документ является ответом на решение российского диктатора владимира путина объявить о "присоединении" к рф четырех украинских областей.
Изначально его хотели проголосовать в Совбезе ООН, но россия традиционно наложила вето. После того как документ попал в ГА ООН, российские дипломаты настаивали на проведении тайного голосования в надежде собрать больше голосов, однако эта идея не встретила поддержки.