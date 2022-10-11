Многоходовочка не прошла: в ООН отклонили предложение россии по важной для Украины резолюции

Голосование будет проводиться открыто

Генеральная ассамблея ООН отклонила предложение россии относительно проведения тайного голосования по резолюции, которая осуждает попытки "аннексировать" четыре области Украины.

Как сообщает Reuters, за проведение открытого голосования отдали голоса 107 стран, чего хватило, чтобы отклонить российское предложение по голосованию.

Отмечается, что 39 стран воздержались от голосования, а еще 13 поддержали предложение. Остальные в голосовании не участвовали.

Предложение россии поддержали Беларусь, Куба, КНДР, Египет, Эритрея, Эфиопия, Казахстан, Никарагуа, Южный Судан, Судан, Сирия, Таджикистан и Зимбабве.

Представители страны-оккупанта настаивали на тайном голосовании, так как это, по их мнению, позволило бы получить больше голосов в свою поддержку.

Напомним, в тексте резолюции не только содержится требование о том, чтобы россия отменила свои решения о "присоединении" частей территории Украины, но и подчеркивается, что такие ее действия нарушают основные принципы Устава ООН.

Ожидается, что голосование по этому документу состоится 12 октября.

Данный документ является ответом на решение российского диктатора владимира путина объявить о "присоединении" к рф новых территорий — Донецкой, Луганской, Харьковской и Херсонской.