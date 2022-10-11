"Многоходовочка" не пройшла: в ООН відхилили пропозицію росії щодо важливої для України резолюції

Голосування проводитиметься відкрито

Генеральна асамблея ООН відхилила пропозицію росії щодо проведення таємного голосування щодо резолюції, яка засуджує спроби "анексувати" чотири області України.

Як повідомляє Reuters, за проведення відкритого голосування віддали голоси 107 країн, чого вистачило, щоб відхилити російську пропозицію щодо голосування.

Зазначається, що 39 країн утрималися від голосування, а ще 13 підтримали пропозицію. Інші у голосуванні не брали участі.

Пропозицію росії підтримали Білорусь, Куба, КНДР, Єгипет, Еритрея, Ефіопія, Казахстан, Нікарагуа, Південний Судан, Судан, Сирія, Таджикистан та Зімбабве.

Представники країни-окупанта наполягали на таємному голосуванні, оскільки це, на їхню думку, дозволило б отримати більше голосів на підтримку.

Нагадаємо, у тексті резолюції не лише міститься вимога про те, щоб росія скасувала свої рішення про "приєднання" частин території України, а й наголошується, що такі її дії порушують основні засади Статуту ООН.

Очікується, що голосування щодо цього документу відбудеться 12 жовтня.

Цей документ є відповіддю на рішення російського диктатора володимира путіна оголосити про "приєднання" до росії нових територій — Донецької, Луганської, Харківської та Херсонської.