ЄС хоче закликати світ до діалогу з путіним: документ голосуватимуть в ООН

Текст документа змінили, щоб зробити його більш підходящим для "нейтральних країн"

Європейський Союз підготував проєкт резолюції Генеральної асамблеї ООН, в якій хоче закликати країни та міжнародні організації до деескалації напруги між Росією та Україною.

Як повідомляє видання EUObserver, в останній версії документа, датованої 7 жовтня, міститься заклик до підтримки завершення конфлікту шляхом "політичного діалогу, переговорів, посередництва та інших мирних способів". Зазначається, що в більш ранній версії від 4 жовтня в тексті фігурувало більш розмите формулювання щодо заходів, що вживаються.

При цьому в документі також міститься засудження спроб росії "анексувати" чотири області України та запевнення поважати територіальну цілісність та суверенітет нашої країни у її міжнародно визнаних кордонах та відповідно до положень Статуту ООН.

Видання також зазначає, що в тексті немає прямої згадки про Крим, який було окуповано росією у 2014 році.

Українські дипломати наполягали на жорсткіших формулюваннях, проте новий текст може бути більш підходящим для країн, у яких залишаються теплі відносини з росією, що, як очікується, дозволить отримати більше голосів.

Проєкт резолюції буде винесений на дебати пізніше за 10 жовтня, а кінцеве голосування відбудеться 12 жовтня.

Цей документ є відповіддю на рішення російського диктатора володимира путіна оголосити про "приєднання" до росії нових територій — Донецької, Луганської, Харківської та Херсонської.