Укр

ЕС хочет призвать мир к диалогу с путиным: документ будут голосовать в ООН

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Автор
ГА ООН
ГА ООН

Текст документа изменили, чтобы сделать его более подходящим для "нейтральных стран"

Европейский союз подготовил проект резолюции Генеральной ассамблеи ООН, в которой хочет призвать страны и международные организации к деэскалации напряжения между россией и Украиной.

Как сообщает издание EUObserver, в последней версии документа, датированной 7 октября, содержится призыв к поддержке завершения конфликта, путем "политического диалога, переговоров, посредничества и других мирных способов". Отмечается, что в более ранней версии от 4 октября в тексте фигурировала более размытая формулировка относительно предпринимаемых мер.

При этом в документе также содержится осуждение попыток россии "аннексировать" четыре области Украины и заверение уважать территориальную целостность и суверенитет нашей страны в ее международно признанных границах и в соответствии с положениями Устава ООН.

Издание также указывает, что в тексте нет прямого упоминания о Крыме, который был оккупирован россией в 2014 году.

Украинские дипломаты настаивали на более жестких формулировках, однако новый текст может быть более подходящим для стран, у которых остаются теплые отношения с россией, что, как ожидается, позволит получить больше голосов.

Проект резолюции будет вынесен на дебаты позже 10 октября, а конечное голосование состоится 12 октября.

Данный документ является ответом на решение российского диктатора владимира путина объявить о "присоединении" к рф новых территорий — Донецкой, Луганской, Харьковской и Херсонской.

Теги:
#Украина #Россия #ООН #Евросоюз