Генассамблея ООН, новые обстрелы и успехи ВСУ: 5 новостей, которые вы могли проспать

Собрали последние новости, которые могли пройти мимо вас

Утром четверга, 13 октября, не обошлось без новых атак агрессора, однако есть и много утешительных новостей для украинцев.

"Телеграф" коротко собрал главные новости вечера и ночи.

Ночные атаки

Ночью был массирован обстрел Николаева, произошел прилет в пятиэтажку, два верхних этажа разрушены полностью, остальные — под завалами.

К утру Киевскую область атаковали иранскими дронами-камикадзе, были удары по объектам критической инфраструктуры в одной из общин области.

Также ночью было громко в Запорожье.

Генассамблея ООН

Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию, осуждающую незаконную аннексию россией территории четырех областей Украины. За поддержку резолюции проголосовали 143 из 193 участников Генассамблеи ООН, 35 стран воздержались, а 5 проголосовали против.

Генассамблея ООН направила четкий сигнал Москве этим голосованием, считает президент США Джо Байден.

"Ставки этого конфликта очевидны для всех — и мир послал четкий сигнал в ответ: россия не может стереть с карты суверенное государство", — подчеркивает он.

Помощь Украине

Канада передаст Украине разнообразного военного снаряжения на сумму более 47 млн. канадских долларов (около 35 млн. долларов США). Канада также пришлет ВСУ 500 тыс. комплектов зимней одежды и выделит 2 млн долл. на поставку Украине спутниковых данных.

Франция в ближайшее время передаст шесть дополнительных гаубиц Caesar, а также зенитные ракеты для ПВО.

Британия объявила о передаче Украине ракет AMRAAM для систем противовоздушной обороны NASAMS, — министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес.

Чехия к 2025 году потратит 500 миллионов чешских крон (20,3 миллиона евро) на восстановление Украины, — глава МИД Чехии Ян Липовский.

ВСУ непобедимы

Вчера Воздушные силы ВСУ уничтожили пять вертолетов Ка-52, 17 беспилотников-камикадзе "Shahed-136" и два "Zala Ланцет".

Что там сейчас Крымский мост?

На спутниковых снимках Maxar видно, как идет ремонт железнодорожного полотна Крымского моста, а также поврежденных участков автомобильного моста. Можно увидеть транспортные средства, едущие вдоль моста, а рядом — паром, перевозящий грузовики через Керченский пролив.

Крымский мост сейчас со спутника

Паромы перевозят грузовики

Оперативно следить за событиями дня с фронта также можете с помощью нашей онлайн-трансляции – Война – день 232: Мир поддержал целостность Украины, а ВСУ наступают на Херсонщине.