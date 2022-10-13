Артиллерия и ПВО: Франция готовит новый пакет помощи для Украины

Франция усилит ВСУ шестью дополнительными установками Caesar

Франция в ближайшее время выделит Украине новый пакет военной помощи, в который войдет артиллерия и системы ПВО.

Как сообщает "Европейская правда", об этом рассказал президент страны Эммануэль Макрон в интервью одному из местных телеканалов. По его словам, новая партия военной техники прибудет в Украину в ближайшие недели.

По словам Макрона, ВСУ получат еще шесть артиллерийских установок Caesar, которые планировалось передать Дании, а также зенитные ракеты для защиты Украины от ракет и дронов. Уточнять количество ракет он не стал.

Президент Франции подтвердил информацию о том, что его страна делится разведывательной информацией с Украиной, а также поддерживает выход ВСУ на границы 1991 года. Вместе с тем он сомневается, что эта цель будет достигнута исключительно военным путем.

"В какой-то момент в интересах Украины и россии будет вернуться за стол переговоров", — добавил он.

Вместе с тем в СМИ появилась информация о том, что ракеты, о которых говорил Макрон представляют собой зенитные комплексы малого радиуса действия Crotale. Они предназначены для уничтожения ракет и авиации на высоте до 6 километров

Как сообщалось ранее, Франция планирует передать Вооруженным силам Украины 20 единиц бронетранспортеров ACMAT Bastion компании Arquus.