Украине передадут новые бронетранспортеры: чем важны для ВСУ французские Bastion

Бронетранспортеры такого типа помогут как в огневой поддержке, так и для медицинских нужд

Франция планирует передать Вооруженным силам Украины 20 единиц бронетранспортеров ACMAT Bastion компании Arquus. Как отмечается, контракт между французской компанией (из группы Volvo) и оборонным ведомством уже находится на финальном этапе.

Об этом пишет французское информационное издание "La Tribune", ссылаясь на собственные источники. Когда именно состоится поставка техники, точно неизвестно.

Bastion является современным французским бронетранспортером, производством которого занимается ACMAT. При разработке использовали шасси грузовика высокой проходимости VLRA. Броневик первоначально был построен в 2010 году для французских спецназовцев, действовавших в Африке. Кроме того, существует несколько модификаций бронеавтомобиля.

ACMAT Bastion

Целевое использование бронетранспортера – огневая поддержка пехотного отделения во время наступления, ведение разведки, патрулирование местности. Среди характеристик ACMAT Bastion:

запас хода до 1,4 тысяч километров;

скорость до 110 км/ч;

оборудован броней стандарта STANAG 4569, защищающей от мин и шаров калибра до 7.62 мм.

Его также могут использовать при проведении военно-транспортных спецопераций для поддержания правопорядка и медицинских нужд. В 2018 году AM General подписала контракт с ACMAT на поставку такой техники даже для армии Соединенных Штатов.

Вес такого авто — примерно 12,5 тонн. Его корпус полностью сварен в V-образную форму. Благодаря своей стальной броне он отвечает требованиям третьего уровня защищенности стандарта НАТО STANAG 4569. В себе он может вместить до 10 человек.

ACMAT Bastion

Как сообщал "Телеграф" ранее, миномет "Камертон" украинского производства имеет немаловажный ряд особенностей, помогающих в уничтожении техники оккупантов.