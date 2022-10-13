Війна — день 232: Світ підтримав цілісність України, а ЗСУ наступають на Херсонщині

Оперативно про головне 13 жовтня

Широкомасштабна загарбницька війна, розв’язана росією проти України 232 дні тому, продовжується і не на користь росії. Країни формату "Рамштайн" на зустрічі, що відбулася напередодні, ухвалили рішення збільшити військову допомогу Україні і більше того — вже з’явилися плани союзників перебудувати систему оборони України у бік посилення. Тим часом на дипломатичному фронті росія має поразку, адже переважна більшість країн-членів ООН на Генасамблеї Організації підтримала територіальну цілісність України. Також невдачі переслідують окупантів і на фронті: ВСУ повністю встановили контроль над ще п’ятьма селами на півночі Херсонської області.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 13 жовтня, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо дотримання територіальної цілісності України: за -143, проти — 5 (35 утрималися).

Нагадаємо, інформація за 10 жовтня доступна у матеріалі: "Війна — день 229: окупанти влаштували ракетний терор всій Україні"

Дані за 11 жовтня доступні у зведенні: "Війна — день 230: ЗСУ тиснуть на Донбасі, а Україна відходить від масштабного ракетного удару".

Про те, що відбувалося 12 жовтня, можна дізнатися у матеріалі: "Війна — день 231: ЗСУ "дають прикурити" окупантам на фронтах, росіяни на помсту і далі обстрілюють міста".