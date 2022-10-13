Рус

На Полтавщині розбилися військові літаки: є загиблий (відео)

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
3151
Влада підтвердила катастрофу на Полтавщині Новина оновлена 13 жовтня 2022, 14:59
Влада підтвердила катастрофу на Полтавщині

Один із літаків підбили під час виконання бойового завдання

У Шишацькій громаді Полтавської області розбилося два військові літаки — це сталося 11 та 12 жовтня. Один з пілотів загинув.

Інформацію про це підтвердив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін, повідомляє "Полтавська хвиля".

Зазначається, що інциденти трапилися у Шишацькій громаді на північний захід від Полтави.

Шишаки на карті Полтавської області
Шишаки на карті Полтавської області

У розпорядження журналістів потрапили кадри з місця подій, за якими видно, що падіння відбулося далеко від населених пунктів у полі — літаки практично знищені після падіння, проте великих руйнувань не завдали.

У Шишацькій громаді Полтавської області розбилися військові літаки
Ось як виглядає місце подій

Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у коментарі "Українській правді" підтвердив втрату одного літака Су-24М, — бомбардувальник вів наступальні дії на східному напрямку та був вражений ракетою під час виконання бойового завдання. Пілоти катапультувалися, але один із них не вижив.

Як повідомляв "Телеграф", минулої доби в Україні збили відразу 6 вертольотів і 33 безпілотники росії.

Теги:
#Літак #Катастрофа