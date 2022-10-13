На Полтавщині розбилися військові літаки: є загиблий (відео)
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Один із літаків підбили під час виконання бойового завдання
У Шишацькій громаді Полтавської області розбилося два військові літаки — це сталося 11 та 12 жовтня. Один з пілотів загинув.
Інформацію про це підтвердив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін, повідомляє "Полтавська хвиля".
Зазначається, що інциденти трапилися у Шишацькій громаді на північний захід від Полтави.
У розпорядження журналістів потрапили кадри з місця подій, за якими видно, що падіння відбулося далеко від населених пунктів у полі — літаки практично знищені після падіння, проте великих руйнувань не завдали.
Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у коментарі "Українській правді" підтвердив втрату одного літака Су-24М, — бомбардувальник вів наступальні дії на східному напрямку та був вражений ракетою під час виконання бойового завдання. Пілоти катапультувалися, але один із них не вижив.
Як повідомляв "Телеграф", минулої доби в Україні збили відразу 6 вертольотів і 33 безпілотники росії.