Головний "Привид Києва" загинув. Як виникла міська легенда

Легендарна 40 бригада з перших годин війни обороняла Київ та область, збиваючи ворожі літаки, вертольоти і навіть крилаті ракети. У перші дні війни образ льотчика-аса підіймав бойовий дух українців

У повітряному бою загинув легендарний керівник "Привидів Києва", полковник Михайло Матюшенко із позивним "Дід". Пілот загинув у небі над Чорним морем під час бою з окупантами ще у червні, однак тіло героя знайшли лише зараз.

Льотчик з Бучі до повномасштабного вторгнення обіймав посаду керівника однієї з авіакомпаній, очолював громадське формування охорони правопорядку. Під керівництвом "Діда" після бойових завдань всі "Привиди Києва" поверталися живими, а 40 бригада тактичної авіації не зазнавала втрат у повітрі під час боїв з окупантами.

Для Матюшенка останньою операцією стала та, під час якої він прийняв рішення щодо посилення південного та східного фронтів після звістки про безповоротні втрати підготовлених екіпажів бомбардувальників. Після неї додому він вже не повернувся. Прощання героїв заплановано на 14:00 3 жовтня на Алеї Героїв у Бучі.

Про "Привида Києва" в Україні заговорили у перші ж дні війни. Всі намагалися з'ясувати, ким є цей пілот, який знищує росіян і перемагає за чисельної переваги противника. Міську легенду розвіяв Генштаб, заявивши, що мова не про одного пілота, а про цілий підрозділ. Розповідаємо детальніше, звідки взялася історія:

Легенда про "Привида Києва"

"Привид Києва" — це збірний образ 40-ї бригади тактичної авіації, яка дислокується поблизу Києва. Легенда і саме словосполученння про "Привида Києва" з'явилося у перші дні війни, коли люди почали знімати на камери і викладати у соцмережі винищувачі над столицею, а деякі користувачі соцмереж почали виставляти фото різних пілотів у масках і окулярах, мовляв це і є той самий месник та "привид Києва".

Інформацію про кількість збитих ворожих літаків привидом Києва поширювали усі

Також почали ширитися чутки, мовляв, "Привид Києва" збив певну кількість літаків, цю інформацію поширювали всі: і ЗМІ, різні чиновники, голови ОДА і звичайні люди. Українська влада підживлювала легенду, зокрема, СБУ показала льотчика-винищувача у своєму телеграмі й назвала його "янголом", який захищає українське небо і вже збив 10 російських літаків.

У 40-ій бригаді не стали жодним чином це спростовувати, бо люди створили образ супергероя на зразок коміксів.

"Люди в соцмережах по-різному почали називати наших пілотів, але залишилося саме "Привид Києва", адже "дивіться, що виробляє цей хлопець, це — справжній привид. Командування Повітряних сил же не стало підтверджувати чи спростовувати цей образ, він жив своїм життям. Льотчики 40-ї бригади ж казали: "усі ми — привиди, з’являємося там, де нам не чекають", — заявив речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає "Суспільне".

Постер "Привид Києва"

У Японії навіть створили мангу, що розповідає про легендарного пілота, вiдомого як "Привид Києва". Перше видання вийшло в Японії 5 травня, автор Мацуда Джюко продавав його за 500 єн (близько 113 гривень). Згодом мангу переклали українською та англійською мовами.

В Україні переклад коміксів вийшов у видавництві "Ранок"

В Україні переклад коміксів вийшов у видавництві "Ранок"

Спростували інформацію у Генштабі лише після того, як авторитетна британська газета The Times опубліковала статтю про майора Степана Тарабалку, який загинув 13 березня під час повітряного бою з рашистами, мовляв, це був саме той "Привид Києва". Тоді у ЗСУ нарешті розсекретили особистість "Привида Києва": "Привид Києва – це супергерой-легенда, створений українцями! Це скоріше збірний образ пілотів 40-й бригади тактичної авіації Повітряних сил, які захищають небо столиці".…

Зараз привидами Києва називать кожного льотчика, який став на захист столиці. 40-ва бригада з перших годин повномасштабної війни обороняла Київ, Київську область та північ України. Бригада збивала літаки, вертольоти окупантів і навіть крилаті ракети. Цікаво, що льотчики стали легендами, літаючи на застарілій техніці: радянських МІГ-29, винищувачах СУ-27, штурмовиках Су-25.

Бригада тактичної авіації Василькова

Штатним місцем дислокації до початку війни вважалося місто Васильків поблизу столиці. Там на початку вересня вирішили перейменувати деякі вулиці на честь "Привидів Києва": Героя України льотчика В’ячеслава Єрка, Героя України льотчика Олександра Бринжали, одна із вулиць перейменована на честь 40-ї бригади тактичної авіаціі Повітряних Сил і має назву "Вартові неба".

Зараз у Києві на честь бійців 40-ї бригади навіть є мурал на одному з будинків на Подолі. Також міні-скульптуру Привида Києва встановили на вулиці Богдана Хмельницького в рамках проекту "Шукай".

Мурал "Привид Києва" на Подолі

Також влітку на вулиці Олени Теліги у столиці квіткову інсталяцію "Привид Києва":

Як повідомляв "Телеграф", Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило про збиття шести безпілотників "Shahed-136" за один день, після того, як росіяни отримали від Ірану безпілотники-камікадзе.