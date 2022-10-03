У повітряному бою загинув легендарний керівник "Привидів Києва": що про нього відомо

Під керівництвом героя бригада тактичної авіації не зазнавала втрат під час бойових вильотів

В Україні знайшли тіло полковника Михайла Матюшенка. Бойовий пілот із позивним "Дід", який керував легендарною групою "Привидів Києва" загинув у небі над Чорним морем під час бою з окупантами ще у червні, проте попрощатися з горем зможуть лише зараз.

Відповідну інформацію у понеділок, 3 жовтня, на своїй сторінці у Facebook повідомив Анатолій Федорук, відзначивши, що 61-річного героя поховають у його рідному місті — Бучі.

У небі над Чорним морем загинув один із легендарних "Привидів Києва"

Загиблий захисник майстерно керував багатьма типами військових та цивільних літаків. За життя встиг відслужити у різних військових частинах, проте до повномасштабного вторгнення обіймав посаду керівника однієї з авіакомпаній в Україні.

Матюшенко був успішним чоловіком із гарною громадянською позицією. Очолював громадське формування охорони правопорядку.

"Свій безцінний досвід роботи Михайло Матюшенко – позивний "Дід" – передавав молодшому поколінню. І лише тепер ми маємо право розказати правду: "Привид Києва" очолював льотчик з Бучі", — йдеться в тексті публікації.

Крім того, за словами Федорука, під керівництвом "Діда" після бойових завдань всі "Привиди Києва" поверталися живими, а 40 бригада тактичної авіації не зазнавала втрат у повітрі під час боїв з окупантами.

Для Матюшенка останньою операцією стала та, під час якої він прийняв рішення щодо посилення південного та східного фронтів після звістки про безповоротні втрати підготовлених екіпажів бомбардувальників. Після неї додому він вже не повернувся, а його тіло довелося дуже довго шукати. Лише у неділю, 2 жовтня, труп героя полковника все ж відшукали та повернули додому, до Бучі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як на території однієї з гарячих точок України, де ведуться запеклі бої з окупантами, загинув регбіст-тероборонівець Артем Толочко. У спортсмена, який загинув під час виконання бойового завдання у Харківській області, залишилася донька із сином, дружина та батьки.