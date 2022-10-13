Стугна vs Корнет: чому український ПТРК стане фаворитом на ринку озброєнь у майбутньому і потіснить російський аналогівнемає

Український ПТРК може стати хітом на ринку озброєнь

Застосування сьогодні зброї в Україні йде не лише лінією опору окупантам, а й з прицілом на майбутній ринок озброєння, в якому обкатується новітні системи зброї прямо в бою. Згодом ця зброя стане фаворитом на світових ринках зброї, і українська зброя не залишиться осторонь.

Хоча здебільшого на слуху і зразки НАТО, які допомогли ЗСУ переламати хід війни влітку, є й українські зразки, за якими прийдуть майбутні покупці.

Насамперед йдеться про протитанковий ракетний комплекс (ПТРК) "Стугна", який явно перевершив у бойових умовах свого конкурента на ринках країн, що розвиваються — російський ПТРК "Корнет".

Стугна важче, зате точніша і безпечніша

"Лобове" порівняння "Стугни" та "Корнета" здавалося б, каже не на користь українського комплексу.

Так, калібр ракети "Стугни" в 130 мм (проти 152 мм у "Корнета") забезпечує їй меншу бронепробивність — 800 мм гомогенної броні, проти більш ніж 1000 мм у російської ракети. Однак насправді абсолютна більшість сучасних танків має броню менше 800 мм, тобто впевнено уражаються Стугою.

Взятий ЗСУ ПТРК "Корнет"

Наступний здавалося б "мінус" — вага, адже "Стугна" важить понад 90 кілограмів, тоді як "Корнет" не більше 70 кг. Насправді ж це пояснюється "просунутішою" апаратурою українського ПТРК, яка дає його розрахунку масу переваг:

дистанційний пуск – близько 10 кг "зайвої" ваги "Стугни" припадає на апаратуру дистанційного пуску ракети, що робить комплекс важчим, проте безпечнішим для розрахунку у використанні. Російський "Корнет" має таку можливість тільки в модифікації Д, призначеної для ВДВ і почала вступати до військ тільки в 2021 році;

найкраща точність і прицільність – інша "зайва" вага припадає на приціл, який важчий, але при цьому дозволяє "бачити" танк ворога вдень від 6,5 км (український приціл ПН-1) до 15 км (Aselsan Eye-Lr S) та вночі від 3 до 5,6 км. відповідно. Російський "Корнет" бачить ворога гірше, вночі це не більше ніж 4,5 км.

Щоправда, дальність самої стрілянини в обох ПТРК однакова – до 5 км вдень і 3 км вночі, але "Стугна" дає розрахунку можливість краще підготуватися до відкриття вогню противника за рахунок більшої дальності виявлення. А можливість дистанційного пуску дозволяє зберегти вже навчених операторів зброї, тоді як накриття "Корнета" спричинить загибель її розрахунку.

Тим часом, західні партнери продовжують посилювати протиповітряну оборону України, передаючи їй зенітно-ракетні комплекси.