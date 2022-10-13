Артилерія та ППО: Франція готує новий пакет допомоги для України

Франція посилить ЗСУ шістьма додатковими установками Caesar

Франція найближчим часом виділить Україні новий пакет військової допомоги, до якого увійде артилерія та системи ППО.

Як повідомляє "Європейська правда", про це розповів президент країни Еммануель Макрон в інтерв’ю одному з місцевих телеканалів. За його словами, нова партія військової техніки прибуде до України найближчими тижнями.

За словами Макрона, ЗСУ отримають ще шість артилерійських установок Caesar, які планувалося передати Данії, а також зенітні ракети для захисту України від ракет та дронів. Уточнювати кількість ракет він не став.

Президент Франції підтвердив інформацію, що його країна ділиться розвідувальною інформацією з Україною, а також підтримує вихід ЗСУ на кордони 1991 року. Водночас він сумнівається, що цієї мети буде досягнуто виключно військовим шляхом.

"Якогось моменту в інтересах України та Росії буде повернутися за стіл переговорів", — додав він.

Водночас у ЗМІ з’явилася інформація про те, що ракети, про які говорив Макрон, є зенітні комплекси малого радіуса дії Crotale. Вони призначені для знищення ракет та авіації на висоті до 6 кілометрів

Як повідомлялося раніше, Франція планує передати Збройним силам України 20 одиниць бронетранспортерів ACMAT Bastion компанії Arquus.