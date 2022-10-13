В США допускают убийство путина в случае ядерного удара по Украине: подробности

По словам Болтона, путина может ожидать судьба иранского генерала Сулеймани

Опасность ядерной угрозы для Украины, о которой недавно высказался президент США Джо Байден, остается топ-темой информационной повестки. По мнению бывшего советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, в случае реализации этого сценария американская сторона может пойти на физическую ликвидацию путина.

Такое мнение он высказал телеканалу LBC, комментируя угрозу применения ядерного оружия россией. Болтон заявил, что в случае нажатия "кнопки" путин "подпишет себе предсмертную записку". Более того, экс-советник намекнул на возможное убийство агрессора, как это было с иранским генералом Касемом Сулеймани.

Так, Болтон не исключает возможности ядерного удара путиным по Украине, если российские войска потерпят крах и агрессор окажется в действительно в ужасном политическом положении внутри собственной страны. Политик заверил, что США привлекут к ответственности каждого, кто использует ядерное оружие, будь то Иран, Северная Корея, россия или Китай.

Кроме того, Болтон вспомнил об истории с Сулеймани, мол, как поступают с теми, кто представляет угрозу для Вашингтона. Иранский генерал Касем Сулеймани 3 января 2020 года был ликвидирован в результате целевого авиаудара американских ВВС.

Стоит отметить, что рф запретила Болтону въезд на их территорию. Российские пропагандисты не раз жестко отзывались в адрес американского экс-советника, а на недавние заявления реагировал пресс-секретарь российского президента дмитрий песков. Он сказал, что безопасность путина обеспечивается на должном уровне и учитывает все угрозы.

Многие страны, в том числе ЕС, не раз высказывались, что гарантируют поддержку Украине в случае ядерной атаки со стороны рф. Однако французский лидер Эммануэль Макрон не только намерен продолжать общение с агрессором, а и неоднозначно высказался о том, будет ли Франция ответно реагировать на ядерный удар путина.