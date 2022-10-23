шойгу пугает европейских министров "грязной бомбой": в Украине дали ответ

россия вновь начала пугать Европу ядерным оружием

Российский министр обороны сергей шойгу в воскресенье, 23 октября, провел телефонные разговоры с министрами обороны Франции Себастьяном Лекорню, Великобритании Беном Уоллесом и Турции Хулуси Акаром, во время которых заявил, что якобы Украина хочет взорвать "грязную бомбу".

Как сообщает Медуза, шойгу обзванивает своих коллег по всему миру, чтобы сообщить об этой новости. При этом по его словам, целью подрыва якобы является попытка обвинить в этом россию, а сама бомба уже практически готова.

На эту новость уже отреагировал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, эти заявления абсурдны, поскольку Украина привержена положениям договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), а потому не имеет "грязных бомб" и не планирует их иметь.

Также он подчеркнул, что россияне часто обвиняют других в том, что планируют сделать сами.

Вместе с тем в своем видеообращении этой темы коснулся и президент Украины Владимир Зеленский, который подчеркнул, что применить ядерное оружие в этой части Европы может хотеть лишь начальник шойгу.

Зеленский отметил, что все прекрасно понимают, кто является "источником всего грязного", что происходит в этой войне. Он напомнил, что повсюду, куда приходит россия остаются многочисленные могилы, пыточные и разрушенные города и села.

"И если кто-то может применить ядерное оружие в нашей части Европы, то это лишь один субъект – и этот субъект как раз и приказал товарищу Шойгу куда-то там звонить", — сказал он и призвал мир отреагировать максимально жестко и превентивно, чтобы россия увидела, что мир не станет закрывать на это глаза.

Напомним, "грязной бомбой" называется разновидность ядерного оружия, суть которого сводится к разбрасыванию радиоактивных материалов на большой площади. Эффект от такого взрыва может быть сопоставимым с аварией на атомной электростанции, а ярким тому примером была катастрофа на ЧАЭС.

Напомним, бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус ранее допустил, что в случае, если россия предпримет "шокирующие и ужасные" действия силы стран НАТО могут вмешаться в войну. При этом скорее всего они в этом случае будут действовать как многонациональная сила во главе с Соединенными Штатами, а не армией Альянса.