США могут вмешаться в войну россии против Украины: экс-глава ЦРУ назвал условие

Запад может отправить войска в Украину

Войска НАТО возглавляемые США могут напрямую вмешаться в войну россии против Украины в качестве многонационального контингента, а не как армия Альянса.

Как рассказал бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус в интервью французскому изданию L'express, это будет возможно в том случае, если кремль предпримет "шокирующие и ужасные" действия.

Петреус не стал уточнять, какие именно действия на Западе будут расценивать, как "шокирующие и ужасные", но не стал исключать, что россия рискнет их совершить.

При этом он отметил, что в таком случае Запад мог бы отреагировать, но не как армия НАТО, а как многонациональная сила во главе с Соединенными Штатами.

Впрочем, Петреус считает, что в настоящее время российские войска уступают украинским, а российский диктатор владимир путин находится в тяжелом положении, так что ему невыгодно идти на серьезную эскалацию конфликта.

Как сообщалось ранее, в США ранее высказывались предположения о том, что Вашингтон может предпринять решительные действия в случае, если россия задействует ядерное оружие. При этом варианты ответа высказывались разные, от уничтожения российских баз в Крыму и черноморского флота вплоть до непосредственной ликвидации путина.