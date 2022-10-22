США могут вмешаться в войну россии против Украины: экс-глава ЦРУ назвал условие
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Запад может отправить войска в Украину
Войска НАТО возглавляемые США могут напрямую вмешаться в войну россии против Украины в качестве многонационального контингента, а не как армия Альянса.
Как рассказал бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус в интервью французскому изданию L'express, это будет возможно в том случае, если кремль предпримет "шокирующие и ужасные" действия.
Петреус не стал уточнять, какие именно действия на Западе будут расценивать, как "шокирующие и ужасные", но не стал исключать, что россия рискнет их совершить.
При этом он отметил, что в таком случае Запад мог бы отреагировать, но не как армия НАТО, а как многонациональная сила во главе с Соединенными Штатами.
Впрочем, Петреус считает, что в настоящее время российские войска уступают украинским, а российский диктатор владимир путин находится в тяжелом положении, так что ему невыгодно идти на серьезную эскалацию конфликта.
Как сообщалось ранее, в США ранее высказывались предположения о том, что Вашингтон может предпринять решительные действия в случае, если россия задействует ядерное оружие. При этом варианты ответа высказывались разные, от уничтожения российских баз в Крыму и черноморского флота вплоть до непосредственной ликвидации путина.