В войне против украинских бойцов противник начал применять отпетых уголовников

Несмотря на призывы русских пропагандистов уничтожать детей и вообще всех граждан Украины, воины ВСУ продолжают твердо выполнять свои задачу и в настоящее время контролируют ситуацию на Южнобугском направлении.

Об этом сообщили в Оперативном командовании "Юг".

Боевая сводка ОК "Юг"

В частности, подразделения ракетно-артиллерийских войск Сил обороны выполнили 130 огневых задач в день.

"Получено подтверждение, что так называемая вторая, а точнее, "вторая по длине" армия мира вновь уменьшилась на 7 солдат", — отметили в ОК "Юг".

Кроме того, наши бойцы покончили с радиолокационной станцией "Зоопарк-1" на Херсонщине – она больше не функционирует.

Еще одно "интересное" событие – в том, что украинские воины взяли в плен бывшего российского заключенного, которого завербовали на войну в Украину. Зек воевал против украинцев вместе с наемниками из российской частной военной компании Вагнера.

В связи с тем, что пленный фашист получил осколочные ранения, украинские медики оказали ему медицинскую помощь (хотя, возможно, его стоило бы отправить "на концерт кобзона"). Захватчик рассказал, что в россии его осудили по 105 статье Уголовного кодекса рф – "убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку".

"Пленный говорит, что сидел за убийство и был готов на все, чтобы выйти из российской тюрьмы. Пленным займутся соответствующие структуры, а мы надеемся, что сможем вернуть кого-то из наших героев. Если, конечно, россии нужны их зеки", – сказано в сообщении.

Бойцы ВСУ взяли в плен русского убийцу

Ранее сообщалось, что наемники чвк вагнера уже расстреляли более 40 завербованных зеков, которых отправили на войну в Украине. Дезертирам они простреливали ноги. В то же время в Главном управлении разведки Минобороны рассказали, что к войне против Украины привлечены более 8 тыс. наемников ЧВК Вагнера. Большинство из них составляют бывшие заключенные. На них также выпадает самый большой процент погибших.

Напомним, что ранее боец Сил спецопраций (ССО) рассказал, как "вскрыть" "линию Вагнера" на Донбассе.