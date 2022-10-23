"Топить их нужно": российский топ-пропагандист призвал убивать украинских детей (видео)
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В МИД Украины призвали запретить RT по всему миру
Директор вещания российского пропагандистского телеканала RT Антон Красовский, который известен антиукраинской позицией, во время совместного эфира с писателем Сергеем Лукьяненко выдал очередную порцию откровенно нацистских высказываний в сторону украинцев.
В частности он заявил о том, что украинских детей надо топить в реке и сжигать в домах. На его заявления обратила внимание создательница "Russian Media Monitor" Юлия Дэвис в своем Твиттер.
"Тем временем на российском государственном канале RT директор вещания Антон Красовский предлагает топить или сжигать украинских детей, отвратительно комментирует изнасилования российскими солдатами в Украине, говорит, что Украина не должна существовать, а украинцы, сопротивляющиеся россии, должны быть расстреляны", — написала она и выложила фрагмент, на котором видны все заявления пропагандиста.
К моменту публикации материала видео набрало почти миллион просмотров в твиттере, а внимание на него обратил, в том числе и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, который призвал запретить RT по всему миру.
"Агрессивное подстрекательство к геноциду (этот человек предстанет перед судом за это) не имеет ничего общего со свободой слова", — написал он.
Стоит отметить, что Красовский неоднократно отмечался антиукраинскими призывами, в частности он обещал, что будет лично сжигать украинскую Конституцию.