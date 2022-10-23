"Топити їх треба": російський топ-пропагандист закликав вбивати українських дітей (відео)

У МЗС України закликали заборонити RT по всьому світу

Директор мовлення російського пропагандистського телеканалу RT Антон Красовський, який і відомий антиукраїнською позицією, під час спільного ефіру з письменником Сергієм Лук’яненком видав чергову порцію відверто нацистських висловлювань у бік українців.

Зокрема, він заявив про те, що українських дітей треба топити в річці і спалювати в будинках. На його заяви звернула увагу творець "Russian Media Monitor" Юлія Девіс у своєму Твіттері.

"Тим часом на російському державному каналі RT директор мовлення Антон Красовський пропонує топити або спалювати українських дітей, огидно коментує зґвалтування російськими солдатами в Україні, каже, що Україна не повинна існувати, а українці, які опираються росії, мають бути розстріляні", — написала вона і виклала фрагмент, на якому видно всі заяви пропагандиста.

На момент публікації матеріалу відео набрало майже мільйон переглядів у твіттері, а увагу на нього звернув, зокрема й глава МЗС України Дмитро Кулеба, який закликав заборонити RT по всьому світу.

"Агресивне підбурювання до геноциду (ця людина постане перед судом за це) не має нічого спільного зі свободою слова", — написав він.

Варто зазначити, що Красовський неодноразово відзначався антиукраїнськими закликами, зокрема він обіцяв, що особисто спалюватиме українську Конституцію.