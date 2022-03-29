Російський фашизм у всій красі: пропагандист путіна розлютив мережу матерними погрозами Україні
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Кремлівський пропагандист назвав мету війни росії в Україні.
Кремлівський пропагандист Антон Красовський проговорився та назвав справжні цілі російського керівництва у війні проти України.
Про це він заявив у відеозверненні, яке опублікував Telegram-канал NEXTA.
Надійне джерело новин про війну
За його словами, такої країни, як Україна, не повинно бути і кремль прагне цього.
Крім того, ведучий Russia Today пообіцяв українцям знищення державності та спалення української Конституції на Майдані.
"С*ка! Цієї країни не повинно бути! Я, бл*дь, особисто буду присутнім на спаленні вашої гов**ної конституції!", — заявив він.
Варто зазначити, що Красовський поводився неадекватно, у промові постійно звучав мат, а наприкінці він показав нецензурний жест.
Увага, 18+: на відео є ненормативна лексика!
У відповідь на погрози Красовського українці запропонували йому особисто приїхати зараз до України та нагадали про спалених окупантів. Також пропагандиста порівняли з Іллею Ківою і припустили, що він має проблеми з психікою:
"Він таблетки не прийняв або що його смикає?"
"Приїдь, тебе спалимо прямо на майдані"
"А мудрий український народ бачить цю істерику та радіє, бо істерика у ворога не від добрих прогнозів"
"Правда лікар каже, що тебе вже вилікувати неможливо, тобі тільки сидіти в дурдомі"
Варто зазначити, що раніше Красовський був журналістом ліберальних поглядів та частим гостем в ефірах російських незалежних ЗМІ. Після чого почав співпрацювати з кремлівською пропагандистською Маргаритою Симоньян та змінив риторику.
Нагадаємо, раніше ще один путінський пропагандист проговорився про війну з Україною і став посміховиськом у мережі.
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