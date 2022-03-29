Русский фашизм во всей красе: пропагандист путина взбесил сеть матерными угрозами Украине

Кремлевский пропагандист назвал цели войны россии в Украине.

Кремлевский пропагандист Антон Красовский проговорился и назвал истинные цели российского руководства в войне против Украины.

Об этом он заявил в видеообращении, которое опубликовал Telegram-канал NEXTA.

Надежный источник новостей о войне

По его словам, такой страны, как Украина не должно быть и кремль стремится к этому.

Кроме того, ведущий Russia Today пообещал украинцам уничтожение государственности и сожжение украинской Конституции на Майдане.

"С*ка! Этой страны не должно быть! Я, бл*дь, лично буду присутствовать на сожжении вашей гов**ной конституции!", — заявил он.

Стоит отметить, что Красовский вел себя неадекватно, в речи постоянно звучал мат, а в конце он показал нецензурный жест.

Внимание, 18+: на видео присутствует ненормативная лексика!

В ответ на угрозы Красовского украинцы предложили ему лично приехать сейчас в Украину и напомнили о сожженных оккупантах. Также пропагандиста сравнили с Ильей Кивой и предположили, что у него проблемы с психикой:

"Он таблетки не принял или че его дергает?"

"Приезжай, тебя сожжём прямо на майдане"

"А мудрый украинский народ видит эту истерику и радуется, потому что истерика у врага не от хороших прогнозов"

"Правда доктор говорит, что тебя уже лечить вылечить невозможно тебе только сидеть в дурдоме"

Стоит отметить, что ранее Красовский был журналистом либеральных взглядов и частым гостем в эфирах российских независимых СМИ. После чего начал сотрудничать с кремлевской пропагандистской Маргаритой Симоньян и сменил риторику.

Напомним, ранее еще один путинский пропагандист проболтался о войне с Украиной и стал посмешищем в сети.