Третья волна мобилизации в Украине: что ждет призывников после военкомата

В Минобороны объяснили, как проходит подготовка ВСУ-шников

На фоне военной агрессии соседней россии в Украине продолжается военное положение, внедренное президентом Владимиром Зеленским, а заодно с ним и всеобщая мобилизация. Эта мера предусматривает призыв на службу в армию военнообязанных граждан от 18 до 60 лет. "Телеграф" решил разобраться, что ждет мобилизованных украинцев после получения повестки или добровольного обращения в военкомат.

Как пишет издание ZN.UA, ссылаясь на Министерство обороны Украины, перед тем как отправиться на фронт, призывники в обязательном порядке должны пройти подготовку и обучение на полигонах и в учебных центрах ВСУ, а также украинских союзников, стран-членов НАТО.

Представители офицерского состава, которые были призваны на военную службу по защите Украины от агрессора, но не проходили военную службу, должны быть отправлены на соответствующую подготовку. Учеба будет проходить на курсах переподготовки и повышения квалификации высших военных учебных заведений. Срок обучения – не менее трех месяцев.

"Контрактники" (рекруты), а также военнослужащие из воинских частей. С личным составом, который не проходил военную службу, обязательно проводится базовая общевоенная подготовка.

Как происходит подготовка

Офицерский состав будет учиться на территории пяти высших военных учебных заведений. Занятия предусматривают подготовку по всем существующим военно-учетным специальностям. Срок подготовки — 60 суток;

будет учиться на территории пяти высших военных учебных заведений. Занятия предусматривают подготовку по всем существующим военно-учетным специальностям. Срок подготовки — 60 суток; Рядовой и сержантский (старшинский) состав будут получать военные знания в десяти учебных центрах ВСУ по нескольким направлениям.

Этапы

Военнообязанные должны прибыть в учебные центры, где с ними будут проводить базовую общевойсковую подготовку по всем военным специальностям. Срок обучения – 30 суток.

После получения базовых знаний мобилизованные будут отправлены уже на профессиональную подготовку, где будут овладевать военно-учетными специальностями. Срок получения знаний – 30 суток.

После военнослужащих будут изучать новые виды ВВТ, форм и способов ведения боев. Будут находиться на повышении квалификации. Срок – до 15 суток.

"Помимо этого, по результатам изучения материалов боевого опыта, изменений в обстановке на войне с целью реагирования на нужды ВСУ, сроки и содержание обучения программ корректируются", — пояснили в ведомстве.

Ранее "Телеграф" сообщал, одна из категорий военнообязанных украинцев сможет получить отсрочку от мобилизации — о ком речь.

Также напомним, можно ли отказаться от повестки с призывом на службу на работе.