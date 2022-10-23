Третя хвиля мобілізації в Україні: що чекає на призовників після військкомату

У Міноборони пояснили, як проходить підготовка ЗСУ-шників

На тлі військової агресії сусідньої росії в Україні й надалі триває воєнний стан, впроваджений президентом Володимиром Зеленський, а заразом із ним і загальна мобілізація. Цей захід передбачає призов на службу до армії військовозобов'язаних громадян від 18 до 60 років. "Телеграф" вирішив розібратися, що чекає на мобілізованих українців після отримання повістки або добровільного звернення до військкомату.

Як пише видання ZN.UA, посилаючись на Міністерство оборони України, перед тим, як відправитися на фронт, призовники в обов'язковому порядку повинні пройти підготовку та навчання на полігонах та у навчальних центрах ЗСУ, а також українських союзників, країн-членів НАТО.

Представники офіцерського складу, які були призвані на військову службу для захисту України від агресора, але не проходили військову службу, повинні бути відправлені на відповідну підготову. Навчання проходитиме на курсах перепідготовки та підвищення кваліфікації вищих військових навчальних закладів. Термін навчання — не менше трьох місяців.

"Контрактники" (рекрути), а також військовослужбовці з військових частин. З особовим складом, який не проходив військову службу обов’язково проводиться базова загально-військова підготовка.

Як відбувається підготовка

Офіцерський склад навчатиметься на території п’яти вищих військових навчальних закладів. Заняття передбачають підготовку за всіма існуючими військово-обліковими спеціальностями. Термін підготовки — 60 діб;

навчатиметься на території п’яти вищих військових навчальних закладів. Заняття передбачають підготовку за всіма існуючими військово-обліковими спеціальностями. Термін підготовки — 60 діб; Рядового та сержантського (старшинського) складу отримуватимуть військові знання в десяти навчальних центрах ЗСУ за кількома напрямками.

Етапи

Військовозобов'язані повинні прибути до навчальних центрів, де із ними проводитимуть базову загальновійськову підготовку за усіма військовими спеціальностями. Термін навчання — 30 діб.

Після отримання базових знань мобілізовані будуть відправлені вже на фахову підготовку, де опановуватимуть військово-облікові спеціальності. Термін отримання знань — 30 діб.

Після військовослужбовці вивчатимуть нові види ОВТ, форм і способів ведення боїв. Перебуватимуть на підвищенні кваліфікації. Термін — до 15 діб.

"Крім цього, за результатами вивчення матеріалів бойового досвіду, змін в обстановці на війні, з метою реагування на потреби ЗСУ, терміни та зміст навчання програм корегуються", — пояснили у відомстві.

Раніше "Телеграф" повідомляв, одна з категорій військовозобов'язаних українців матиме змогу отримати відстрочку від мобілізації — про кого мова.

Також нагадаємо, чи можна відмовитися від повістки із закликом на службу на роботі.