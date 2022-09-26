Донктор соціологічних наук Олександр Шульга про мобілізацію в Україні та необхідність готуватися до служби:

Про мобілізацію. Тепер у нас

Мене часто питають — а як я піду, я нічого не вмію, у мене плоскостопість.

Я відповідаю: такі, як ви не потрібні. Але є одне але. Ви зараз не потрібні, а потім будете потрібні.

Адже на мобілізацію рф ми повинні відповісти масштабною мобілізацією у себе. Вона і так йде, але масштаби та хід можуть прискоритися.

Ті, хто ще вдома, мають такий найцінніший ресурс, як час.

Тому скажу раз і потім повторюватиму — а я ж казав:

- Ось зараз прийміть, що ви там будете;

- Ще раз: ви там будете. З плоскостопістю, захопленням езотерикою та навіть веганством;

– Прийняли? Ходімо далі. Якщо ви вже точно знаєте, що рано чи пізно будете, то готуйтеся;

- Усі відразу почнуть – я не вмію стріляти. Так навчайтесь! Вам не потрібне тактичне ССО особливого спецпризначення. Вам потрібно влучати лежачи у ростову фігуру зі ста метрів.

– Як цього досягти? Тренуватись. Одна дві поїздки до тиру допоможе в цьому мало. Тому: купіть, курва, АКМ. Або АР. Але купіть та тренуйтеся. Своя зброя — це зброя. А в наших умовах – 95% успіху, це холості тренування. Курсів з холостих тренувань вагон і візок від наших стрільців. Дуже розумних курсів.

- Ще раз: курва, купіть ствол. Не рушницю, не травмат. Карабін 7,62 на базі АК або 223 на базі АР. Не телефон, не нову кухню, не телевізор. Зброя. І 5-6 магазинів до неї з боєзапасом. І тренуйтеся.

- Зброя у магазинах є. Оформлюють швидко. Стрільбища є. Інструктори є. Питання лише у вашій інфантильності. А вона не надто допомагає виживанню. Досі дорого? А навіщо вам потім будуть гроші)

- Читайте протоколи по такмеду та проходьте курси. Краще кілька. Вони також доступні цивільним. Навіть не потрібно дупу піднімати, а достатньо поворушити пальцями на клавіатурі і записатися на найближчий. Лінь і дорого? Просто повірте, що перший приліт переверне вашу піраміду пріоритетів. Такий спойлер. Не треба це перевіряти самим.

- Купуйте хороше взуття, термобілизну, каремат та рюкзак. Решту вам плюс мінус видадуть. Навіть броню, навіть каску. Якщо ви не з тієї тероборони, а з багатої, замовте за кордоном їх уже зараз.

Прийміть все це і одразу стане легше. Адже краще робити заздалегідь і вміти хоча б на базовому рівні.

Пацієнт буйний, зима близько, а йти нам нема куди.

Джерело: сторінка Олександра Шульги у соцмережі Фейсбук