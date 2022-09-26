Донктор социологических наук Александр Шульга о мобилизации в Украине и необходимости готовиться к службе:

Про мобилизацию. Теперь у нас

Меня часто спрашивают — а как же я пойду, я ничего не умею, у меня плоскостопие.

Я отвечаю: такие как вы не нужны. Но есть одно Но. Вы сейчас не нужны, а потом будете нужны.

Ведь на мобилизацию россии мы должны будем ответить масштабной мобилизацией у себя. Она и так идет, но масштабы и ход могут ускориться.

У тех, кто еще дома, есть такой наиценнейший ресурс, как время.

Поэтому скажу раз и потом буду повторять — а я же говорил:

- Вот прямо сейчас примите, что вы там будете;

- Еще раз: вы там будете. С плоскостопием, увлечением эзотерикой и даже веганством;

- Приняли? Пошли дальше. Раз вы уже точно знаете, что рано или поздно будете, то готовьтесь;

- Все сразу начнут — я не умею стрелять. Так учитесь! Вам не нужен тактический ССО особого спецназначения. Вам нужно попадать лежа в ростовую фигуру со ста метров.

- Как этого достичь? Тренироваться. Одна две поездки в тир поможет в этом мало. Поэтому: купите, курва, АКМ. Или АР. Но купите и тренируйтесь. Свое оружие — это свое оружие. А в наших условиях — 95% успеха, это холостые тренировки. Курсов по холостым тренировкам вагон и тележка от наших стрелков. Очень толковых курсов.

- Еще раз: курва, купите ствол. Не ружье, не травмат. Карабин 7,62 на базе АК или 223 на базе АР. Не телефон, не новую кухню, не телевизор. Оружие. И 5-6 магазинов к нему с боезапасом. И тренируйтесь.

- Оружие в магазинах есть. Оформляют быстро. Стрельбища есть. Инструкторы есть. Вопрос только в вашей инфантильности. А она не очень помогает выживанию. Все еще дорого? А зачем вам потом будут деньги )

- Читайте протоколы по такмеду и проходите курсы. Лучше несколько. Они тоже доступны гражданским. Даже не нужно задницу поднимать, а достаточно пошевелить пальцами на клавиатуре и записаться на ближайший. Лень и дорого ? Просто поверьте, что первый прилет перевернет вашу пирамиду приоритетов. Такой вот спойлер. Не нужно это проверять самим.

- Купите хорошую обувь, термобелье, каремат и рюкзак. Остальное вам плюс минус выдадут. Даже броню, даже каску. Если вы не с той теробороны, а с богатой, закажите за рубежем их уже сейчас.

Примите все это и сразу станет легче. Ведь все лучше делать заранее и уметь хотя бы на базовом уровне.

Пациент буйный, зима близко, а идти нам некуда.

Источник: страница Александра Шульги в соцсети Фейсбук