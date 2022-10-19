"Линия Вагнера": что за укрепления строят россияне на Донбассе и чем интересно их расположение (карта, видео)

У такой сплошной линии обороны есть важные недостатки известные давно

Российские наемники из ЧВК "Вагнер" устраивают в Луганской области оборонную линию. Ее уже окрестили "линией Пригожина" или "линией Вагнера". Интересный факт — она находится в тылу российских войск.

Про строительство укреплений сообщают российские СМИ. По данным "Медузы", она должна закрыть проходы к Луганску и Лисичанску. Также такая линия обороны протянется и в район, где россияне ведут наступление в сторону Бахмута. Ее пропагандисты называют второй линией обороны.

Как проходит "Линия Пригожина"

Строительство оборонной линии начато в районе Горского. Большая часть укреплений возведется на правом берегу Северского Донца — на достаточном расстоянии от текущей линии фронта, где крупные точки такие как Северодонецк, Сватово, Кременная пока под российским контролем. Есть предположение, что на этот рубеж российские войска могут отступить для долгосрочной обороны при продолжении контрнаступления или прорыве ВСУ.

Карта из материала росСМИ

Из чего состоит российская линия обороны

В ней — противотанковые рвы и бетонные заграждения. По заявлениям "вагнеровцев", такая линия обороны может "сдержать натиск противника в десять раз превосходящего". Вот только этот сценарий возможен, только если противник пойдет по этому направлению. Такую линию обороны уже планировали строить и в районе Кременной и дальше по Луганщине, но ВСУ пошли по более северному пути во время контрнаступления. Это минус таких линий, известный со Второй мировой войны — их можно обойти или прорвать на узком участке.

Кроме бетонных заграждений, используются противотанковые "ежи". Чтобы построить линию укреплений, россия использует траншейные БТМ-3, долгове время пылившиеся на складах.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинские хакеры после взлома получили данные про всех наемников ЧВК "Вагнер", воюющих в Украине. Также известно, что ЧВК направляло своих участников не только на фронт в районе Бахмута, но и в подкрепление частям оккупантов в Лисичанске.