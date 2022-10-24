ЗСУ звільнили низку населених пунктів на Донбасі: список

Україна продовжує звільняти свою територію

Військовослужбовці ЗСУ продовжують знищувати окупантів на східному напрямку та змогли повернути під контроль України низку населених пунктів.

Як повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ, противник робить все, щоб закріпитися на захоплених територіях, покращити своє тактичне становище та зупинити просування українських захисників. Водночас він намагається вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Водночас повідомляється, що українські військовослужбовці змогли вибити окупантів із трьох населених пунктів на Луганщині та одного на Донеччині.

Йдеться про Кармазинівку, М’ясожарівку, Невське і Новосадове.

Водночас повідомляється, що у населених пунктів Спірне, Соледар, Бахмут, Андріївка, Мар’їнка та Первомайське противник намагався штурмувати позиції ЗСУ, проте безрезультатно.

Примітно, що звільнені населені пункти знаходяться неподалік Сватова, яке за словами експерта Defense Express Івана Киричевського може повернутися під контроль України вже у листопаді.

Нагадаємо, росіяни будують так звану "лінію Вагнера" в Луганській та Донецькій областях, яка мала б стримати наступ ЗСУ, проте на думку бійців ССО росіянам такий трюк не допоможе.