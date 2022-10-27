Ізраїль відмовив Україні у найважливішій зброї оборони: названо причину

Ізраїль уже розпочав співпрацю з Україною — після цього сайт парламенту був атакований

Україна зміцнює співпрацю з Ізраїлем, але деякі системи протиповітряної оборони нашій країні не поставлятимуться. При цьому Ізраїль готовий до постачання "нелетальних продуктів".

Про це президент Ізраїлю Ісаак Герцог розповів CNN. Він зазначив, що Ізраїль має озброєння, у якого навіть немає версії для експорту. Також є речі, які не повинні потрапити до рук ворогів Ізраїлю: "Є секрети, які ми не можемо розкрити", — додав ізраїльський лідер.

При цьому він пообіцяв допомогу там, де це можливо, зазначивши, що європейські країни та США також не постачають Україні частину техніки. Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Литва не зможе передати Україні гаубиці та системи ППО.

Як раніше писав "Телеграф", Україна почала нещодавно співпрацювати з Ізраїлем із питань іранських дронів. Ізраїльські фахівці знайшли докази використання росією безпілотників із Ірану. Після заяв про допомогу Україні сайт Кнесету атакували російські хакери. Через це можна бути впевненими — хакери залишили послання.